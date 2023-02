Lufthansa, guasto al sistema informatico: voli cancellati o in ritardo

Guai per i passeggeri Lufthansa. All’aeroporto di Francoforte sul Meno, segnala un grave guasto ai propri sistemi informatici, che ha comportato la cancellazione o il ritardo di un numero ancora imprecisato di voli. Dalle 10.20 circa le operazioni della principale compagnia aerea tedesca sono paralizzate da un guasto che ha bloccato i sistemi di check-in e imbarco. A mandare in tilt il sistema informatico di Lufthansa sembrerebbe un cantiere per lavori alla rete ferroviaria di Francoforte.

Il vettore ha spiegato che la causa principale è dovuta a un errore durante un intervento sui binari, quindi nessun collasso del sistema del gruppo o un attacco hacker.

Rimangono in attesa sia aerei sia passeggeri, a quest'ultimi, infatti, è stato chiesto di viaggiare in treno.