La pandemia di Covid è finita. Non i dubbi e le paure

Quante volte ci siamo chiesti: «quando ne usciremo?». Erano i giorni, le settimane, i mesi del lockdown, del suono continuo delle sirene delle ambulanze dei bollettini con morti e contagi, delle mascherine e delle file fuori dai supermercati per la spesa, poi dei vaccini e delle prime restrizioni per non parlare della didattica a distanza... La prima ondata, la seconda, la terza. Il covid era anche questo: sembrava sconfitto e scomparso ma poi tornava, mutato, lasciandoci una sensazione di paura infinita che forse era la cosa più spaventosa.

Oggi a quella domanda abbiamo una risposta, una data che finirà sui libri di storia: la pandemia finisce oggi, 5 maggio 2023. Lo ha dichiarato l’Oms, organizzazione mondiale della Sanità, che proprio in quei primi mesi di contagi dalla Cina al resto del globo dimostrò la sua pochezza ed impreparazione.

Quindi, è finita; tre anni e due mesi dopo il via ufficiale.

38 mesi carichi di emozioni, dolore, speranza, gioia, rabbia. 38 mesi per sempre stampati nella nostra memoria e destinati a finire sui libri di storia dei nostri nipoti e pronipoti.

Il mondo si scoprì fragile per colpa di un virus, cambiando per sempre.

Sulla gestione della pandemia in Italia e nel mondo ci sono ancora dubbi, domande, persino inchieste e processi. È evidente che qualcuno, a casa nostra, fece male (Arcuri-Conte), ed altri molto meglio (Figliuolo-Draghi) ma molte, troppe sono ancora le cose da chiarire. Lasciamo al Manzoni, che per uno strano gioco del destino, a questa giornata dedicò la sua ode più famosa… «Ai posteri l’ardua sentenza».

Noi, sopravvissuti e tornati alla normalità, oggi abbiamo una cosa in più da ricordare e festeggiare. Basta e avanza.