«L’obbligo di leva serve ai giovani per mettersi al servizio del Paese»

Nell'intervista rilasciata a «La Verità», l’ex parà Pasquale Trabucco ha attraversato l’Italia a piedi per far tornare il 4 novembre festa nazionale: «Per la Costituzione la difesa della patria è un dovere sacro. A ottobre primo raduno dal 1939 dell’Unione ufficiali in congedo».