La politica del matto - Panorama in edicola

Comuni, straordinarie

Quindici donne comuni (ma straordinarie), scelte tra le 800 candidate di un concorso lanciato sui social, per celebrare i 60 anni dell'azienda di famiglia di Cristina Tardito, imprenditrice e stilista del brand Kristina Ti. A immortalarle nella loro quotidianità, in intensi scatti raccolti nel volume Reality, l'occhio ispirato del fotografo torinese Steve Panariti.

Gli amici geniali

Migliorano le nostre foto e i video, scrivono, traducono e riassumono. Aiutano a studiare e a lavorare. Grazie all’intelligenza artificiale, gli smartphone sono diventati assistenti talentuosi. Ecco i nuovi modelli e le funzioni più sorprendenti.

Italiani popolo di venditori

Sono 24 milioni le persone che svuotano gli armadi e le cantine su decine di app e siti per garantirsi un’utile entrata extra. Si tratta di un mercato che genera enormi volumi d’affari: 25 miliardi di euro.

40 anni di We Are the World

Il 28 gennaio 1985, agli A&M Studios di Hollywood, 46 artisti di fama mondiale hanno inciso la charity song più famosa di sempre: 30 milioni di dischi venduti e quattro Grammy. Panorama racconta il dietro le quinte di quella serata e come il produttore Quincy Jones sia riuscito a gestire i capricci di tutte le superstar.

Colpo di fulmine per il killer

Un’avventura occasionale, in cui lei è predatrice e amante di giochi e fantasie sessuali, si trasforma in una caccia in cui diventa preda dell’istinto omicida di lui. Questa la trama di Strange Darling, thriller che il maestro della paura Stephen King ha definito: «Un capolavoro geniale». Panorama ne ha parlato, in anteprima, con il regista J.T. Mollner.