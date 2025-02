La Corte Suprema svedese boccia Greta Thunberg. E con lei anche il gruppo Aurora che insieme con la ragazzina (ormai cresciuta, oggi ha 22 anni) simbolo della lotta contro il cambiamento climatico avevano intentato una class action addirittura contro il governo di Stoccolma. La sua colpa? A detta degli attivisti quella di non fare abbastanza contro il climate change. Ma la bocciatura dei giudici è sonora e senza appello.

Greta Thunberg e i suoi avevano accusato lo Stato svedese di violare la Convenzione europea per i diritti dell'uomo, non avendo adottato, sempre secondo il credo di Greta&C., misure sufficienti a contenere l'aumento della temperatura globale nel limite di 1,5 gradi Celsius. I 300 aderenti al gruppo Aurora avevano perciò intentato causa contro il governo nel 2022. E oggi è arrivata la sentenza della Suprema Corte: bocciati.

In un’intervista rilasciata al sito Reuters il giudice Jonas Malmberg ha dichiarato che "un tribunale non può decidere che il parlamento o il governo debbano intraprendere azioni specifiche senza che gli organi democratici decidano in modo indipendente su tali questioni". In poche parole, è il popolo (con i suoi rappresentanti) a essere sovrano e non un gruppo di attivisti che si battono fosse anche per la più nobile delle questioni. Cioè, i giudici hanno semplicemente riaffermato il principio basilare di ogni democrazia.

La Corte ha così rigettato la class action. Ma il gruppo Aurora ha già annunciato che non fermerà la sua azione. Resta da vedere con quali risultati.