Iran: concessa finta amnistia a migliaia di prigionieri

Ali Khamenei ieri ai sensi dell'articolo 110 della costituzione iraniana ha dichiarato che concederà l'amnistia a centinaia di migliaia di prigionieri, tra cui alcuni manifestanti arrestati negli ultimi cinque mesi.

Mahmoood Amiry-Moghaddam, fondatore della Ong Iran Human Rights di Oslo ha detto che in realtà si tratta di propaganda e ha evidenziato: «Non è una cosa nuova per il regime fare azioni di questo tipo soprattutto vicino alle ricorrenze (l'11 febbraio è l'anniversario della Rivoluzione antimonarchica). Di certo non lo fa per pietà. - continua Mahmood - Il motivo principale è economico: le carceri sono zeppe e costano troppo, si richiano le rivolte». L'attivista aggiunge che con l'amnistia l'ayatollah cerca di placare la popolazione e convincerla a smettere di protestare.

L'amnistia arriva con una lunga lista di eccezioni. Sarai liberato se: non hai commesso spionaggio a vantaggio di stranieri (leggi, Israele), non hai avuto rapporti diretti con i servizi segreti stranieri, non hai commesso omicidi o lesioni, non hai distrutto o dato fuoco a strutture governative, militari e pubbliche, non sei stato querelato da un provato e non hai la doppia cittadinanza. Rimarranno in carcere anche tutte le persone accusate di reati per cui è prevista la pena di morte e in più sembra che sia necessario un documento dove chiedi perdono e prometti che non violerai ancora la legge.