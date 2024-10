È la diva del momento. Protagonista di film, serie tv e libri, l’intelligenza artificiale generativa ha un successo straordinario. E Panorama.it ha deciso di intervistarla. Lo ha fatto ponendo alcune domande, che spaziano dalla politica alla cucina, a ChatGpt e a Gemini, due tra i più diffusi strumenti per interagire con l’IA (o AI, come la definiscono loro utilizzando l’inglese). Un gioco, naturalmente. Che rivela però alcune interessanti differenze tra ChatGpt e Gemini: un po’ più serio il primo (ma nella risposta sulla pasta alla carbonara non indica per quante persone sono gli ingredienti), più brillante il secondo che si rivolge all’utente dandogli del tu. Tuttavia, quando parla di fusione nucleare Gemini fa un esempio simpatico ma incomprensibile. L’impressione, comunque, è di avere a che fare con strumenti straordinari, potenti e anche inquietanti da un punto di vista etico, vista la loro capacità di articolare concetti complessi basati non sempre su informazioni corrette. Ma sono giovani e cresceranno, investendo come una rivoluzione interi settori, da quello dell’insegnamento a quello legale fino al giornalismo e allo spettacolo. Cambieranno la nostra vita profondamente.

Alle nostre domande i due chatbot, così si chiamano i programmi in grado di simulare una conversazione con un essere umano, hanno risposto in alcuni casi con frasi molto lunghe, che per ragioni di spazio abbiamo tagliato. Per esempio, presentando i più grandi autori italiani entrambi hanno citato le opere principali. E ora iniziamo l’intervista.

Intanto descrivete voi stesse.

ChatGpt: Sono un modello di linguaggio sviluppato da OpenAI basato sull'architettura Gpt-4. Gpt sta per Generative Pre-trained Transformer, che significa Trasformatore Generativo Pre-Addestrato. Questo modello è stato addestrato su una vasta quantità di testo proveniente da internet per comprendere e generare linguaggio naturale. Utilizzo l'intelligenza artificiale per comprendere il contesto delle domande e fornire risposte pertinenti, cercando di simulare una conversazione naturale con l'utente. Non ho una comprensione vera e propria come un essere umano, ma posso simulare comprensione e risposte intelligenti sulla base di modelli statistici di linguaggio.

Gemini: Sono l'evoluzione di Bard, un modello linguistico di intelligenza artificiale sviluppato da Google AI. In parole semplici, sono un potente strumento che può aiutarti in una varietà di attività, tra cui: generare testo, scrivere email, lettere, post sui social media, copioni, poesie e molto altro. Rispondere alle tue domande, fornire informazioni su qualsiasi argomento, anche se complesso o aperto. Tradurre testo o conversazioni da una lingua all'altra. Scrivere diversi tipi di contenuti creativi: poesie, brani musicali, email, lettere. Rispondere alle tue domande in modo informativo anche se sono aperte, impegnative o strane. Seguire le tue istruzioni e completare le tue richieste con attenzione.

Che cosa sono le allucinazioni dell'intelligenza artificiale?

Chat Gpt: Le allucinazioni dell'intelligenza artificiale si riferiscono a errori o risposte imprecise generate dai modelli di AI, specialmente quelli di elaborazione del linguaggio naturale come me. Questi errori si verificano quando l'AI produce informazioni che sembrano plausibili o realistiche ma che non sono basate su fatti reali o dati accurati.

Gemini: Le allucinazioni dell'intelligenza artificiale si verificano quando un sistema di AI produce risultati non veritieri o non coerenti con la realtà. In parole semplici, l'AI inventa cose che non esistono. Pensa a un'immagine generata da un modello di intelligenza artificiale che mostra un gatto con sei zampe. Oppure a un chatbot che racconta di un evento storico mai avvenuto. Questi sono esempi di allucinazioni generate dall'AI. Le cause di queste allucinazioni possono essere diverse: se l'AI non ha abbastanza informazioni su un determinato argomento, può generare risposte inventate per colmare le lacune. Se i dati utilizzati per addestrare l'AI sono errati o fuorvianti, l'AI potrebbe imparare a generare output non veritieri. Se la richiesta data all'AI è ambigua o mal formulata, l'AI potrebbe interpretarla erroneamente e generare una risposta allucinatoria. In alcuni compiti complessi, come la traduzione di lingue o la generazione di testi creativi, è più facile per l'AI commettere errori e produrre allucinazioni. Anche se le allucinazioni rappresentano un problema per l'intelligenza artificiale, gli sforzi per migliorarne l'affidabilità e la robustezza sono in corso. Con il tempo e la ricerca, è probabile che l'incidenza di queste allucinazioni si riduca, rendendo l'AI uno strumento più sicuro e affidabile.

Chi vincerà le elezioni di novembre negli Stati Uniti?

ChatGpt: Non posso prevedere con certezza chi vincerà le elezioni di novembre negli Stati Uniti. L'esito dipende da molti fattori, come le dinamiche politiche attuali, l'affluenza degli elettori, le campagne dei candidati, e gli eventi che accadono fino al giorno delle elezioni. In genere, i risultati elettorali vengono influenzati anche da sondaggi, dibattiti e opinioni pubbliche che cambiano continuamente. Se desideri informazioni aggiornate sui candidati principali o sull'andamento dei sondaggi, posso cercarle online. Vuoi che lo faccia?

Gemini: Al momento non posso rispondere a domande su elezioni e personaggi politici. Infatti, anche se non divulgherei mai deliberatamente informazioni inesatte, potrei commettere errori. Perciò, mentre cerco di migliorare la qualità delle mie risposte, puoi provare a usare la Ricerca Google.

Chi è Giorgia Meloni?

Chat Gpt: Giorgia Meloni è una politica italiana, leader del partito Fratelli d'Italia (FdI). Nata il 15 gennaio 1977 a Roma, Meloni ha iniziato la sua carriera politica da giovane, diventando presto una figura di rilievo nella destra italiana. È la prima donna a ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio dei ministri d'Italia, a partire dal 22 ottobre 2022. Meloni è conosciuta per il suo stile comunicativo diretto e per le sue posizioni ferme su molti temi di attualità, sia a livello nazionale che internazionale.

Gemini: Al momento non posso rispondere. Sono progettato per fornire informazioni nel modo più accurato possibile, ma a volte posso commettere errori. Mentre lavoro per migliorare la qualità delle mie informazioni sulle elezioni e sulla politica, puoi provare a usare la Ricerca Google.

Ho un patrimonio di 100 mila euro: come investirli?

ChatGpt: Per un investimento diversificato di 100 mila euro, considera: 40 per cento di azioni ed Etf in un portafoglio diversificato, 30 per cento in obbligazioni a basso rischio, 20 per cento in fondi immobiliari o Società di Investimento Immobiliare quotate, 10 per cento in un conto di risparmio ad alto rendimento per emergenze. Consulta un consulente finanziario per personalizzare la strategia in base ai tuoi obiettivi e alla tua tolleranza al rischio.

Gemini: Essendo un modello linguistico di grandi dimensioni, non posso fornire consulenze finanziarie personalizzate. Sarebbe irresponsabile da parte mia dirti come investire i tuoi 100 mila euro senza conoscere a fondo la tua situazione finanziaria, i tuoi obiettivi di investimento e la tua tolleranza al rischio. Tuttavia, posso fornirti alcune informazioni generali che potrebbero esserti utili per prendere la tua decisione. Quali sono i tuoi obiettivi per questi soldi? Stai risparmiando per la pensione? Per un acconto su una casa? Per un viaggio intorno al mondo? I tuoi obiettivi di investimento influenzeranno il tipo di investimenti che dovresti scegliere. Per quanto tempo intendi investire i tuoi soldi? Se hai un orizzonte temporale lungo (ad esempio, 10 anni o più), puoi permetterti di assumere più rischi con i tuoi investimenti. Se hai un orizzonte temporale breve (ad esempio, 5 anni o meno), dovresti scegliere investimenti più conservativi. Quanto sei disposto a rischiare? Alcune persone sono più avverse al rischio di altre e preferiscono investire in strumenti più stabili, anche se offrono rendimenti potenziali più bassi. Altri sono più propensi a correre rischi e sono disposti a investire in strumenti più volatili per la possibilità di ottenere rendimenti più elevati. È importante diversificare i tuoi investimenti per ridurre il rischio. Ciò significa investire in una varietà di asset diversi, come azioni, obbligazioni, beni immobili e materie prime.

Qual è il più grande scrittore italiano?

ChatGpt: Determinare il «più grande» scrittore italiano è soggettivo e dipende dai criteri utilizzati (influenza storica, popolarità, innovazione letteraria). Tuttavia, alcuni scrittori italiani sono ampiamente riconosciuti per il loro impatto duraturo sulla letteratura: Dante Alighieri, Alessandro Manzoni, Italo Calvino, Umberto Eco. Ognuno di questi scrittori ha contribuito in modo significativo alla letteratura italiana e mondiale.

Gemini: È impossibile stabilire con assoluta certezza chi sia il più grande scrittore italiano, dato che si tratta di un giudizio soggettivo e dipende da vari fattori, come i gusti personali, i criteri di valutazione e il periodo storico preso in considerazione. Tuttavia, alcuni autori italiani sono universalmente riconosciuti per il loro immenso contributo alla letteratura e per la loro influenza duratura sulla cultura italiana e mondiale. Tra questi, possiamo menzionare: Dante Alighieri, Alessandro Manzoni, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Umberto Eco, Luigi Pirandello.

Spiega in poche parole che cos'è la fusione nucleare

ChatGpt: La fusione nucleare è il processo mediante il quale nuclei leggeri, come quelli dell'idrogeno, si combinano per formare un nucleo più pesante, rilasciando una grande quantità di energia. Questo è lo stesso processo che alimenta le stelle, inclusa il nostro Sole. A differenza della fissione nucleare, che separa nuclei pesanti, la fusione produce meno scorie radioattive e ha il potenziale di fornire una fonte di energia quasi illimitata e pulita.

Gemini: La fusione nucleare è un processo che avviene quando due nuclei atomici leggeri si uniscono per formarne uno più pesante, rilasciando una grande quantità di energia. È il processo che alimenta il Sole e le altre stelle. Sulla Terra, la fusione nucleare è ancora in fase di sviluppo come fonte di energia, ma ha il potenziale per essere una fonte di energia pulita, sicura e abbondante. In parole semplici: immaginate due piccoli palloni da calcio che si uniscono per formare una palla da basket. Rilasciano molta energia nel processo. Questo è simile a ciò che accade nella fusione nucleare. È un processo che può generare molta energia senza produrre inquinamento o scorie radioattive pericolose.

Quali sono gli ingredienti della pasta alla carbonara?

ChatGpt: Gli ingredienti tradizionali della pasta alla carbonara sono: 400 g di pasta (spaghetti, rigatoni o bucatini) 150 g di guanciale 4 tuorli d'uovo 100 g di pecorino romano grattugiato, sale q.b., pepe nero macinato fresco q.b.

Gemini: Per 4 persone 320 g di pasta (spaghetti, rigatoni o mezze maniche), 200 g di guanciale (non pancetta o bacon), 200 g di pecorino romano Dop grattugiato 5 tuorli d'uovo, pepe nero macinato fresco q.b. , sale (facoltativo). La vera pasta alla carbonara non contiene panna, latte o altri ingredienti non presenti negli ingredienti classici.

L’intelligenza artificiale sopravanzerà quella umana?

ChatGpt: Mentre l'IA ha già superato l'intelligenza umana in specifici compiti e continuerà a fare progressi, è improbabile che superi l'intelligenza umana in tutte le sue dimensioni nel prossimo futuro. La sfida consiste nel bilanciare lo sviluppo tecnologico con considerazioni etiche, sociali ed economiche.





La possibilità che l'intelligenza artificiale superi quella umana è un tema complesso e dibattuto, con implicazioni profonde per il futuro dell'umanità. È fondamentale continuare a ricercare e sviluppare l'IA in modo responsabile, considerando attentamente le sue potenziali conseguenze. Un sondaggio del 2021 condotto da AI Impact ha rilevato che la maggior parte degli esperti ritiene che l'IA supererà l'intelligenza umana entro il 2047. Alcune figure di spicco, come Elon Musk, hanno ipotizzato che l'IA potrebbe superare l'intelligenza umana individuale entro il 2024. In definitiva, la domanda se l'IA supererà l'intelligenza umana rimane aperta. Solo il tempo dirà se e quando questo avverrà, e quali saranno le implicazioni per la nostra specie.