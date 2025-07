Sinner più forte dell’infortunio: Shelton battuto, è semifinale

Vittoria in tre set per l’altoatesino contro l’americano: “Ho potuto giocare il mio miglior tennis, Wimbledon mi da sempre delle belle soddisfazioni”

Una vistosa gomitiera sul braccio destro, ma a parte questo Jannick Sinner è tornato il solito straordinario tennista che conosciamo. Dopo la paura con Dimitrov e la vittoria l’infortunio del rivale, Jannick ha trascorso una giornata difficile ma quando è tornato in campo sul campo numero 1 di Wimbledon si è capito subit che aveva in testa una sola cosa: vincere.

Limitare Shelton

Contro un avversario come l’americano Shelton che fa del servizio e della potenza i suoi colpi migliori era fondamentale tenere alta la percentuale del servizio e sbagliare meno dell’avversario. Nel primo set equilibratissimo non ci sono stati break e così si è arrivato sul 6-6 al tiè-break che Sinner ha vinto approfittando di molti errori di Shelton. Con il passare del tempo l’americano ha perso sicurezza, mentre Sinner era concentrato e determinato nei momenti decisivi. Nonostante un dritto seccato che è sembrato far riacutizzare il dolore al gomito Sinner non si è disunito e sul 5-4 del secondo set ha ottenuto il break decisivo. La stessa cosa è successa nel terzo set con Sinner che ha chiuso la partita al terzo match-ball.

Sinner soddisfatto

L’altoatesino ha raccontato tutta la sua felicità per la vittoria: “Era una partita difficile contro un avversario scomodo. Il gomito? Non cerco scuso, ma oggi sto molto meglio di ieri e ho potuto giocare il mio miglior tennis. Adesso vediamo chi avrò in semifinale”.