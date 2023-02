Interrogato Delmastro: «Nessuna rivelazione; l'atto non era secretato»

Ieri l'iscrizione nel registro degli indagati; oggi il primo faccia a faccia con i magistrati. Tutto per difendersi e spiegare di «Non aver mai diffuso alcun documento segreto o fatto rivelazioni segrete; l'atto infatti non era secretato». Il sottosegretario Andrea Delmastro avrebbe detto questo nel corso dell'interrogatorio, di circa due ore, svolto davanti ai pm di Roma nell'ambito dell'indagine che lo vede indagato per rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio per la vicenda relativa all'intervento alla Camera del vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli sulla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito.