Zelensky a Roma, confermato l'incontro con il presidente Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà domani al Quirinale il presidente ucraino Volodimyr Zelensky. Non è ancora stato diffuso l'orario dell'incontro. Zelensky vedrà anche Papa Francesco, ed è probabile, ma non ancora ufficializzato, un colloquio con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

«L'incontro tra il Papa e Zelensky non è direttamente legato all'iniziativa di pace vaticana», scrive la Tass. «La missione di pace di cui ha parlato Papa Francesco è un'iniziativa speciale e per adesso rimane non pubblica», ha sottolineato la fonte vaticana citata dall'agenzia russa. Quanto al colloquio con Zelensky, la fonte ha sottolineato che il Pontefice incontra abitualmente capi di Stato che ne facciano richiesta e Zelensky è già stato ricevuto dal Pontefice prima della guerra, nel febbraio 2020.