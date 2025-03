Stati Uniti: Si indaga sul mistero del volo ambulanza caduto a Philadelphia

Grosso guaio nelle indagini per scoprire che cosa sia accaduto al volo ambulanza precipitato a nordest dell'aeroporto di Philadelphia il 31 gennaio scorso, poco dopo essere decollato per una missione di trasferimento di un paziente.

A bordo del Learjet 55 (registrato in Messico con marche XA-UCI), il registratore vocale dei suoni prodotti nella cabina di pilotaggio (Cvr) non sarebbe riuscito a registrare alcunché né prima né durante le operazioni di volo e potrebbe non aver registrato su nessuno dei voli fatti in diversi anni di servizio.

Lo comunica il rapporto preliminare del dipartimento per la Sicurezza dei Trasporti (Ntsb) pubblicato nel pomeriggio di ieri 7 marzo.

Tre minuti dopo essersi staccato da un minuto dalla pista del Northeast Philadelphia Airport (codice Kpne) alle 18:07 locali di quel giorno, con rotta verso l'aeroporto nazionale di Springfield-Branson (Ksgf), nel Missouri, il piccolo jet è precipitato uccidendo tutti gli occupanti a bordo e una persona a terra.

Secondo le regole dell'Agenzia federale per l'aviazione civile del Messico (Agencia Federal de Aviación Civil, in sigla Afac), redatte sulla base della documentazione dell'allegato 6 dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, gli aeromobili con un peso massimo al decollo di 5.500 kg o superiore che operano nello spazio aereo messicano devono avere a bordo un registratore dei suoni e delle comunicazioni della cabina (Cvr), così come tutti gli aeromobili plurimotore a turbina immatricolati all'estero con più di sei posti passeggeri, nonché qualsiasi aereo charter operato all'estero che voli nello spazio aereo messicano.

La società Jet Rescue Air Ambulance è certificata come operatore sia in Messico sia negli Stati Uniti secondo le normative dell'autorità aeronautica federale statunitense FAA; con basi a Città del Messico e a Miami, in Florida.

Il Learjet 55, certificato secondo la normativa Part-25, ha una capacità massima di dieci passeggeri e un peso massimo al decollo di circa 9.752 kg, nonché autonomia massima di oltre 4.300 km.

Esaminando la documentazione manutentiva, non sono emerse informazioni sul fatto che l'aereo potesse aver operato con un Cvr installato ma non operativo, anche in base all'elenco degli equipaggiamenti minimi necessari per coprire una certa missione piuttosto che un'altra.

Entrambi i piloti, due membri dell'equipaggio medico e due pazienti a bordo del volo dell'ambulanza sono morti nell'incidente, così come una persona a terra investita dai detriti, mentre quattro persone sono rimaste gravemente ferite e altre venti hanno riportato ferite lievi.

Un'altra stranezza della tragedia sta nel fatto che l'equipaggio non ha effettuato alcuna chiamata di soccorso via radio durante il seppur brevissimo volo.

Al momento dell'incidente, la base delle nubi era alto circa 130 metri e la visibilità era di oltre nove chilometri, quindi idonea per le operazioni.

Le riprese delle telecamere di sicurezza che hanno inquadrato parte dell'incidente hanno mostrato una grande esplosione mentre l'aereo si schiantava in un'area residenziale e commerciale.

Secondo il rapporto, il campo di detriti si estendeva per un'area vastissima, circa 400 metri per duecento.

Il Cvr era stato recuperato nel cratere formatosi nell’impatto iniziale, profondo un paio di metri, ed era stato inviato allo Ntsb Vehicle Recorders Laboratory di Washington per l'elaborazione e la lettura.

Questa unità, di tipo analogico, contiene un registratore a nastro da 30 minuti e risultava aver subito danni significativi sia dall'impatto, sia dall'acqua versata per domare le fiamme.

Il laboratorio lo ha ripulito e riparato, salvo poi scoprire che non era stato registrato nulla durante il volo e che, probabilmente, non registrava tracce audio da diversi anni.

Il relitto dell'aereo è stato recuperato per effettuare ulteriori esami, così come è stato recuperato il computer del sistema di avviso di prossimità del suolo, che potrebbe contenere dati di volo nella sua memoria non volatile.

Per questo tale equipaggiamento è stato inviato al suo produttore per la valutazione e per determinare se eventuali dati di volo rilevanti possono essere recuperati.