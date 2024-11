Continuano i guai dell'amministrazione Sala: Gdf sequestra un'altra area urbana

Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato in mattinata un'altra area urbana del capoluogo meneghino. Si tratta del cantiere «Scalo House», un progetto di Greenstone Funds dove è stata realizzata una residenza universitaria e sono in corso di realizzazione due nuovi edifici in via Leopontina 4, nel quartiere Isola. Un evento che comincia a diventare ricorrenza.

L'attenzione dei pm si sarebbe concentrata sul progetto dopo due pareri discordanti espressi tra il 2018 e il 2019 dalla commissione per il paesaggio del Comune di Milano, un organo tecnico-consultivo nominato dal sindaco Giuseppe Sala, che avrebbe cambiato opinione sul progetto immobiliare a distanza di pochi mesi. Questo rappresenta il terzo sequestro disposto dal Tribunale di Milano, dopo il caso del "Giardino Segreto", sempre in zona Isola, avvenuto a maggio su ordine del gip Fiorentini, e quello delle Residenze Lac in via Cancano, affacciate sul Parco delle Cave, sequestrate a luglio su decisione del gip Lidia Castellucci. Entrambi i provvedimenti sono stati confermati nei mesi scorsi dal tribunale del riesame. La Guardia di finanza di Milano sta procedendo anche a perquisizioni nei confronti di alcuni funzionari e dirigenti comunali, oltre che membri della Commissione per il paesaggio, indagati per l'ipotesi di falso.

SI tratta dell'ennesima grana per il sindaco Sala. Parliamo infatti della 14esima inchiesta per abusi edilizi che ha aperto la Procura di Milano sulle regole di urbanistiche della città, la terza in cui è disposto il sequestro. Il cantiere «Scalo House» prevedeva una ristrutturazione edilizia, oltre alla trasformazione da zona di uffici a residenza per studenti convenzionata con l'università, era prevista la demolizione totale di due edifici di uno e due piani per costruire al loro posto due torri di otto e tredici piani con 65 appartamenti, alcuni dei quali di lusso.