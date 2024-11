Grossa Grana per l'Italia - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore

Tempo fa mi capitò di leggere su La Repubblica la storia di una pensionata al minimo. Era una donna vicina agli ottant'anni, che non riusciva ad arrivare a fine mese. Il racconto si snodava tra bollette non pagate e una spesa alimentare a livello di sussistenza, integrata spesso facendo la fila alla mensa dei poveri. Com'è possibile che una donna anziana, che dichiarava di aver lavorato tutta la vita, fosse costretta a fare i salti mortali per campare? La risposta stava in un paio di righe, buttate lì, nella ricostruzione delle fatiche quotidiane...

Denominazione di origine modificata

L'Europa dà il via libera al latte sintetico, che mette a fortissimo rischio qualità e varietà dei prodotti italiani: da Parmigiano Reggiano e Grana Padano a un'ottantina di altre specialità casearie Dop. Ma è l'intero nostro settore alimentare (con un fatturato nazionale da molti miliardi di euro) che dovrà affrontare un ridimensionamento drammatico. A causa dell'obbligo di applicare le norme - suicide per l'economia occidentale - del Green deal.

Anci, il partito ombra

È un'organizzazione cruciale per il controllo su Comuni e territori, l'Anci. E da sempre è dominata dal Pd. Ma all'assemblea annuale, il 22 novembre, ci sarà una resa dei conti...

Noi, condannati dall'amianto

Parlano le vittime delle fibre letali e i loro parenti. Raccontano come ci si ammali a decenni di distanza e non solo in seguito alle lavorazioni, ma anche a causa dei contatti involontari. Eppure, nei processi per accertare le colpe, resta difficile ottenere giustizia.

Stili, cultura, società

Lei, Heidi Klum, supermodella dalla bellezza senza tempo; lui, Rankin, uno dei più estrosi e trasgressivi fotografi contemporanei. Fra i due, un sodalizio professionale e di amicizia inossidabile, due decenni di collaborazione artistica suggellata, oggi, da un nuovo progetto comune: una serie di t-shirt «limited edition» create da Rankin (in vendita nel suo negozio online) e indossate dalla carismatica top con allegria, fascino e tanta, tanta ironia.