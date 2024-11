«Rapporto Green economy» - Il verde vince. La voce di opinion leader di impresa, ricerca, economia che puntano sull’ambiente

Il «Rapporto Green Economy» che è pubblicato in versione digitale e cartacea in occasione di tutti i maggiori eventi fieristici nazionali e internazionali del settore: un punto di riferimento, sia in ambito pubblico che privato, di manager, professionisti, tecnici e imprenditori di cui interpreta istanze, orientamenti e obiettivi. La testata si sviluppa attraverso opinioni, analisi e approfondimenti dei più illustri protagonisti della green e circular economy.

«Sponsored By Golfarelli editore»



per scaricare il magazine «Green Economy» basta cliccare il link qui sotto

Green-x-panorama-ok.pdf