Giorgia Meloni, intervista esclusiva al Tg Poste: «Bene il Progetto Polis»

Grande esclusiva oggi per l'edizione quotidiana del Tg Poste. Giorgia Meloni infatti è stata ospite di una lunga ed interessante intervista esclusiva con il direttore del Tg Poste, Federica De Santis.

Al centro dell'intervista la politica italiana, a partire dal Pnrr, le questioni economiche ed internazionali ma anche l'apprezzamento dimostrato dal Presidente del Cosiglio per l'operato di Poste, in particolare per il via del «Progetto Polis» attraverso il quale Poste mette a disposizione dei clienti nuovi servizi ed opportunità in maniera sempre più semplice ed agevole