Giappone: oltre sessanta vittime. Ma perché in Italia si muore anche con scosse più deboli?

«In Giappone possono verificarsi terremoti di magnitudo superiore a 9, con un numero di vittime contenuto. Da noi si muore anche con terremoti di magnitudo 4.0 come a Casamicciola nel 2017».

Un commento quello di Giuseppe De Natale dirigente di ricerca INGV che ci fornisce un’idea di quanto potrebbe accadere in Italia con un terremoto dell’intensità di magnitudo 7.6, che ieri ha provocato la morte di almeno 64 persone in Giappone centrale, secondo il bilancio provvisorio delle vittime. Questo tragico evento ci fa riflettere sul fatto che in passato terremoti di minore intensità rispetto a quelli del Giappone hanno causato in Italia centinaia di vittime. Il 6 aprile 2009 una scossa di magnitudo 6.3 distrusse L'Aquila e 56 borghi del cratere ma soprattutto causò 309 vittime, oltre 1.500 feriti e 100 mila sfollati, con danni incalcolabili. Mentre il 24 agosto 2016 il terremoto di Amatrice e Accumoli, devastò il centro Italia con una scossa di magnitudo 6.0 causando 303 vittime e danneggiando 340mila edifici.

Cosa sarebbe successo in Italia se ci fosse stata una scossa magnitudo 7.6?

«E’ chiaro che l’entità dei danni di un ipotetico terremoto di magnitudo 7.6 in Italia dipenderebbe dalla sua localizzazione. Le aree che possono generare i terremoti più forti sono comunque molto vicine a centri urbani densamente popolati. Il problema più grande per l’Italia sono le costruzioni anteriori all’entrata in vigore delle norme antisismiche più stringenti, emanate nel 2009; molte di esse, specialmente quelle più antiche, sono estremamente vulnerabili e possono facilmente collassare anche con terremoti di magnitudo inferiore a 6.0, come purtroppo si è verificato varie volte negli ultimi decenni. Quindi, un terremoto di magnitudo simile in Italia sarebbe comunque un disastro di grandi proporzioni».

Quali sono stati i terremoti più devastanti in Italia?

«Ad esempio il terremoto Irpino del 1980, di magnitudo 6.9, fece oltre 3.000 vittime. Il terremoto di Messina-Reggio Calabria del 1908, di magnitudo 7.1, fece oltre 60.000 vittime (alcune stime arrivano a 100.000).Per dare un’idea dello scenario, possiamo rifarci al terremoto di Val di Noto, che fu comunque significativamente minore di quello del Giappone. L’area coinvolta da distruzione quasi totale, corrispondente al X ed XI grado di Intensità, si sviluppò da Noto ad Acireale, quindi per oltre 100 km di lunghezza, e con uno spessore di circa 50 km. Ci furono all’epoca circa 60.000 vittime (a Catania morì oltre il 60% degli abitanti, a Ragusa oltre il 50%). La ricostruzione effettuata della faglia responsabile del terremoto di ieri in Giappone le attribuisce una lunghezza di oltre 200 km; quindi, dovremmo idealmente moltiplicare l’area maggiormente coinvolta del terremoto di Val di Noto per circa 4 (considerando analoga proporzione per il suo spessore), e poi immaginarne gli effetti. Ovviamente, oggi le costruzioni sono mediamente più resistenti, ma comunque in ogni parte d’Italia abbondano costruzioni con grado di vulnerabilità molto alto, simili a quelle del passato, fondamentalmente perché il patrimonio edilizio del nostro paese è estremamente vulnerabile; sarebbe dunque prioritaria una campagna di consolidamento degli edifici più vulnerabili, a partire dalle zone a maggior rischio sismico».

Quindi è da escludere che possa esserci un terremoto come quello del Giappone in Italia?

«Si, è difficilmente ipotizzabile, poiché la magnitudo (secondo il servizio meteorologico/sismico del Giappone: JMA) è molto elevata: 7.6. In Italia, si stima che i terremoti più forti del passato siano stati di poco superiori a magnitudo 7; ricordiamo che un grado in più di magnitudo corrisponde ad un fattore moltiplicativo di circa 33 in energia del terremoto. Il più forte di tutti quelli conosciuti, quello di Val di Noto in Sicilia del 1693, nelle stime più alte (sempre difficili quando si parla di terremoti del lontano passato, in quanto si cerca innanzitutto di risalire all’entità dei danni, quindi all’Intensità o scala Mercalli, e quindi a stimare da questa la magnitudo) fu di magnitudo circa 7.4. Bisogna però considerare che i danni prodotti da quel terremoto risultarono dall’effetto cumulato di due forti scosse, avvenute a due giorni di distanza; la seconda, più forte della prima, causò distruzioni anche maggiori in quanto trovò gli edifici non collassati comunque fortemente danneggiati».