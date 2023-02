Formula 1, presentata la Ferrari SF-23

Ha compiuto oggi, giorno di San Valentino, i primi giri di prova sul circuito di Fiorano. La nuova Ferrari SF-3 della Scuderia Ferrari si è presentata ai tifosi con le vetture numero 16 di Charles Leclerc e numero 55 di Carlos Sainz. Per la prima volta dall'inizio della pandemia la presentazione è avvenuta dal vivo, presenti in tribuna 500 fortunati tifosi del cavallino rampante. La livrea presenta molte novità, tra cui gli evidenti inserti in carbonio e il logo ferrari con la tradizionale «effe lunga». La SF-23 (dove SF sta per Scuderia Ferrari e 23 la stagione) è caratterizzata dal telaio in materiale composito a nido d'ape in fibra di carbonio ed è spinta da un motore sei cilindri sovalimentato (turbo) da 1.600 cc. da 1.035 cavalli dotato di cambio longitudinale sequenziale di concezione Ferrari a 8 rapporti e retromarcia. In gara la capienza massima del carburante sarà di 110 chilogrammi e il motore termico sarà affiancato da un sistema ibrido di recupero dell'energia attaverso generatori elettrici con un pacco batterie in ioni di litio.

Molto soddisfatti del test in pista i due piloti Ferrari, Sainz e Leclerc, che oggi hanno rilasciato dichiarazioni molto positive. Il monegasco ha dichiarato che «Tutto il team ha lavorato molto sulla nuova monoposto e vederla per la prima volta è semplicemente fantastico. L’inizio della stagione è molto vicino, e questo è sempre un momento emozionante. Poterla guidare qui a Fiorano oggi, condividendo l’esperienza con i nostri tifosi e i nostri partner, è stato bellissimo anche se ovviamente per fare delle valutazioni dobbiamo aspettare i primi giri veri nei test. Il nostro obiettivo per questa stagione sarà fare meglio della precedente, portare a casa più vittorie ed essere più costanti. L’obiettivo più grande sarà vincere entrambi i campionati e faremo di tutto per riuscirci».



Sainz ha aggiunto: «Avere la possibilità di svelare l’auto davanti ai nostri tifosi è stato grandioso per me visto che questo è il mio primo evento di lancio in presenza da quando sono entrato a far parte della Scuderia. Vorrei ringraziare tutte le persone che si sono unite a noi in un giorno così speciale, sia qui che online in tutto il mondo. Questa vettura è il risultato del duro lavoro e della passione che ogni membro del team ci ha messo negli scorsi mesi e sembra un ulteriore passo avanti. Il nostro obiettivo non può che essere spingere al massimo e provare a portare ancora più vittorie, essere sempre competitivi e lottare per i entrambi i campionati del mondo. Non vedo l’ora di scendere in pista per la prima volta in Bahrain e di dare il via a questa nuova stagione».