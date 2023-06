Decreto Lavoro: maggioranza sconfitta in commissione

Forze di maggioranza ko al Senato sul decreto Lavoro: il voto della commissione Bilancio sul parere al nuovo pacchetto di emendamenti (circa una decina, della relatrice Paola Mancini di FdI) è finito in pareggio con 10 senatori di maggioranza e altrettanti dell'opposizione, per cui la maggioranza è andata sotto. La commissione è stata sospesa, visto che manca il parere necessario per esaminare in aula le nuove proposte di modifica presentate stamattina.