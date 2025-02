Trump, dazi e fentanyl: la guerra commerciale dietro la crisi degli oppioidi

Delusa dall'incapacità di Pechino di contrastare la produzione e il traffico di precursori del fentanyl, l'amministrazione americana guidata da Donald Trump ha emesso un ordine esecutivo che colpisce la Cina. Il provvedimento evidenzia il ruolo della Cina nella facilitazione delle catene di approvvigionamento degli oppioidi sintetici e introduce nuove misure commerciali per spingere Pechino ad adottare azioni più incisive. La Cina come ha reagito duramente. Un portavoce del Ministero degli Esteri ha avvertito che «la decisione potrebbe compromettere la futura cooperazione». Il provvedimento rientra in una più ampia strategia governativa che prevede un esame dettagliato delle pratiche economiche non conformi al libero mercato adottate dalla Cina. Le conclusioni di questa analisi potrebbero servire da base per nuovi rincari tariffari, sottolineando la determinazione di Washington nel contrastare le politiche di Pechino in ambito commerciale e di sicurezza.

Il nuovo decreto esecutivo introduce un'imposta universale del 10% sulle merci importate dalla Cina come risposta al comprovato insuccesso di Pechino nel limitare l'afflusso di sostanze chimiche precursori – elementi fondamentali per la produzione di fentanyl e altri oppioidi sintetici – ai cartelli della droga operanti nell'emisfero occidentale. Questi nuovi dazi andranno a sommarsi a quelli già in vigore introdotti nel corso del primo mandato di Trump e in buona parte confermati dall'ex presidente Joe Biden. Il provvedimento punta inoltre ad ostacolare la Cina nell'imposizione di tariffe di ritorsione, autorizzando l'applicazione di aliquote doganali più elevate. Le tariffe proposte rientrano in una serie di iniziative recenti dell'amministrazione Trump volte a contrastare il traffico illecito di stupefacenti. Tra queste, la classificazione dei cartelli messicani della droga come organizzazioni terroristiche straniere, la proclamazione di uno stato di emergenza nazionale al confine meridionale e l'intenzione di applicare dazi sia al Messico sia al Canada, ritenuti incapaci di fermare il flusso di fentanyl verso gli Stati Uniti.

Il ruolo della Cina nella crisi del Fentanyl negli Stati Uniti

La Cina esercita un predominio sull'industria chimica globale essendo il principale produttore dei precursori del fentanyl, sostanze che contribuiscono alla crisi degli oppioidi negli Stati Uniti. Le aziende chimiche cinesi collegate allo Stato sono state riconosciute come fornitori fondamentali per reti criminali internazionali, tra cui il cartello di Sinaloa, approfittando di una regolamentazione poco stringente per esportare ingenti quantità di sostanze chimiche illecite nelle Americhe destinate al traffico di fentanyl. Parallelamente, circuiti bancari clandestini cinesi e operazioni di scambio valutario hanno riciclato miliardi di dollari derivanti dai proventi del fentanyl, consolidando ulteriormente il ruolo di Pechino in questa crisi. Nel 2023 gli Stati Uniti hanno designato la Cina come un importante Paese di transito o produzione di droga, prendendo di mira i trafficanti cinesi e di Hong Kong e incriminando diverse aziende chimiche cinesi. Nel 2024, Washington e Pechino hanno istituito un gruppo di lavoro antinarcotici per contrastare il traffico di droga sintetica. Tuttavia, i flussi di fentanyl provenienti dalla Cina sono proseguiti, alimentando le preoccupazioni che Pechino sta utilizzando il gruppo più per placare l'amministrazione americana e deviare le critiche, piuttosto che intraprendere azioni significative. Poco dopo l'entrata in vigore delle nuove tariffe imposte dagli Stati Uniti, il Ministero delle Finanze cinese ha risposto con misure di ritorsione mirate sulle esportazioni statunitensi di energia e materie prime. Tra queste, un dazio del 15% sui prodotti derivati dal carbone e sul gas naturale liquefatto, oltre a un'imposta del 10% sul petrolio greggio, sebbene nessuna di queste categorie rappresenti una quota significativa delle esportazioni statunitensi verso la Cina. Inoltre, il Ministero delle Finanze ha introdotto una tariffa del 10% sui macchinari agricoli e sui veicoli di grandi dimensioni. Quest'ultima misura potrebbe rappresentare un ostacolo per i produttori automobilistici statunitensi, rendendo ancora più difficile la loro espansione in un mercato cinese già altamente competitivo.

I numeri dell’export cinese negli Stati Uniti

L'imposizione di tariffe su queste e altre esportazioni, attraverso un ordine esecutivo, rappresenta una minaccia diretta per l'economia cinese, mettendo in evidenza la vulnerabilità che Pechino potrebbe avere delle difficoltà ad affrontare. Per decenni gli Stati Uniti hanno rappresentato la principale destinazione per le esportazioni cinesi, importando più prodotti dalla Cina rispetto a qualsiasi altro Paese al mondo. Nel 2023 il valore complessivo delle esportazioni cinesi ha toccato i 3,4 trilioni di dollari, di cui 502 miliardi di dollari (pari al 14,8%) destinati agli Stati Uniti. Questa percentuale ha superato di gran lunga quella di Hong Kong, il secondo principale importatore, che ha assorbito l'8,2% delle esportazioni cinesi. Il settore dell'elettronica di consumo è quello in cui la dipendenza dalla Cina del mercato statunitense è maggiore, rappresentando il 22% delle sue esportazioni. Tra tutti i comparti è anche quello con la differenza minore tra le vendite verso gli Stati Uniti e quelle verso altri Paesi: le esportazioni extra-USA (339 miliardi di dollari) sono solo 3,5 volte superiori rispetto a quelle dirette agli Stati Uniti (96 miliardi di dollari). Nonostante le tensioni commerciali la Cina continua a mantenere rapporti di esportazione significativi con gli Stati Uniti nei settori manifatturieri tradizionali. In particolare, gli elettrodomestici (19%), i prodotti tessili (17%) e gli strumenti ottici/medici (17%) conservano una quota rilevante di mercato negli USA.

A dicembre 2024 le esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti hanno raggiunto i 48,83 miliardi di dollari, registrando un incremento rispetto ai 47,31 miliardi di dollari di novembre 2024. Questa crescita è probabilmente dovuta alla corsa delle aziende a spedire le merci prima dell'entrata in vigore dei dazi previsti, che dovrebbero comportare un aumento esponenziale dei costi. Secondo gli analisti della Foundation for Defense of Democracies (FDD) «l’amministrazione Trump dovrebbe sfruttare questa pressione per porre fine alla sovvenzione della produzione di precursori da parte della Cina, richiedere la classificazione delle sostanze chimiche correlate al fentanyl come sostanze controllate e richiedere che la Cina smantelli le reti nazionali di traffico di droga. Insieme a questi sforzi, l'amministrazione dovrebbe anche incaricare il Dipartimento del Tesoro di sanzionare in modo aggressivo individui ed entità collegate al sistema bancario clandestino cinese, esercitando una maggiore pressione sui flussi finanziari illeciti connessi al traffico di droga. Questi sforzi dovrebbero essere combinati con la sensibilizzazione degli alleati e dei partner degli Stati Uniti, in particolare Canada e Messico, per istituire normative finanziarie più severe per combattere il riciclaggio di denaro internazionale»

