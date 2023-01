Il terrorismo islamico ha colpito a New York, a Capodanno

A New York la sera di Capodanno tre agenti di polizia sono stati colpiti da un uomo che brandiva un machete vicino a Times Square. L'attacco è avvenuto poco dopo le 22.00 di sabato sulla West 52nd Street e 8th Avenue. L'attacco è avvenuto appena fuori dalla zona di massima sicurezza dove migliaia di persone sono state sottoposte a screening per le armi mentre si preparavano a salutare il 2023. Il sospetto si è avvicinato ad un agente e ha cercato di colpirlo in testa con il machete, ha detto il commissario di polizia Keechant Sewell. Ha poi colpito due agenti alla testa con la lama prima di essere colpito alla spalla ed essere arrestato dalla polizia. Gli agenti sono ricoverati in ospedale e sono attualmente in condizioni stabili con ferite alla testa e all’addome.

A colpire è stato Trevor Bickford, 19 anni, di Wells (Maine) recentemente convertitosi all'Islam. Secondo i funzionari dell’FBI il giovane si è subito adicalizzato e ha promesso di andare combattere in Afghanistan e per questo figurava su una «lista di controllo» dell'FBI che ha ritrovato una lettera inviata alla sua famiglia nella quale li esortava « a pentirsi davanti ad Allah in modo che possiate essere tolti dal fuoco infernale». Bickford ha continuato a chiamare suo fratello, Devon, « traditore» per aver prestato servizio nell'esercito degli Stati Uniti e in una lettera gli ha chiesto di convertirsi «ti sei unito ai ranghi del mio nemico. E per questo non posso darti parole gentili: ritorna ad Allah».

Secondo fonti della polizia Bickford è arrivato in trenoNew York City lo scorso 29 dicembre e un diario trovato dagli investigatori indica che il giovane era in una missione suicida: ha lasciato appunti su chi avrebbe ereditato i beni e dove voleva essere sepolto. Trevor Bickford ha scritto nel diario che si rammarica di aver deluso sua madre e che voleva che i suoi fratelli si unissero a lui nella sua lotta per l'Islam. Il NYPD organizza ogni anno una massiccia operazione di sicurezza per proteggere la folla di Capodanno. Migliaia di ufficiali sono dispiegati nell'area, comprese molte nuove reclute.

I blocchi in cui si riuniscono le folle più grandi per vedere gli spettacoli e la caduta della palla di mezzanotte sono accessibili solo attraverso i checkpoint in cui gli agenti usano le bacchette di rilevamento dei metalli per schermare le armi. Sono vietate borse grandi e frigoriferi. Le barriere sono installate per prevenire gli attacchi dei veicoli nell'area sicura.Tuttavia, il perimetro di sicurezza può estendersi solo fino a un certo punto ed qui che Trevor Bickford ha colpito. Ora le FBI indaga per capire dove il giovane del Maine si sia radicalizzato e se abbia avuto dei complici.