Tariq Ramadan condannato per stupro a Ginevra

Lo scrittore svizzero Tariq Ramadan nipote del fondatore della Fratellanza musulmana Hasan Al Banna, è stato giudicato «colpevole di stupro e coercizione sessuale» dalla Camera d'appello penale e di revisione di Ginevra. L'islamologo è stato condannato a tre anni di carcere, di cui un anno da scontare, ha precisato questa mattina la Corte di giustizia in un comunicato stampa. I giudici di Ginevra hanno stabilito che Tariq Ramadan ha effettivamente abusato sessualmente di una donna, una notte dell'ottobre 2008, in una stanza di un albergo di Ginevra dove si teneva una conferenza. Tariq Ramadan ginevrino, oggi 62enne, ha sempre smentito queste accuse. Nel maggio 2023, il Tribunale penale di Ginevra lo aveva assolto per questi fatti.

Nel suo comunicato stampa, che fa seguito alle informazioni rivelate dalla Radio e televisione Svizzera ,la Corte di giustizia precisa che «la Camera d'appello penale e di revisione ha ritenuto che numerose testimonianze, certificati, note mediche e pareri di esperti privati sono coerenti con i fatti denunciati dal denunciante ». La sentenza della Camera d'appello penale e di revisione può essere impugnata entro 30 giorni davanti al Tribunale federale.

In primo grado, la vittima che dopo un grave incidente è parzialmente invalida e che soprannominata “Brigitte” dai media (che noi di Panorama abbiamo intervistato durante il processo), ha affermato «di aver avuto paura di morire sotto i colpi di Tariq Ramadan», durante quella notte trascorsa in albergo in sua compagnia. La donna ha spiegato con dovizia di particolari che Tariq Ramadan «l'ha gettata sul letto e le si è messo a cavalcioni, colpendola in faccia» In appello, la cinquantenne ha indicato che le violenze subite avevano interrotto il suo rapporto con gli altri: «Provo un senso di vergogna, perdita di fiducia in me stessa e ho gli incubi », ha detto. La vittima ha anche ammesso «di aver ammirato Tariq Ramadan e di avergli scritto compulsivamente per un certo periodo ».

Davanti alla Camera d'appello penale e di revisione, Tariq Ramadan ha contestato con veemenza le accuse mosse contro di lui dalla donna , oggi 58enne, sostenendo di non aver mai avuto rapporti sessuali con lei: «Sono assolutamente innocente di tutto ciò che viene detto e di tutto ciò che potrei aver fatto». L'islamologo ha spiegato« di essere stato avvicinato sui social network da questa donna estremamente intraprendente» e che spinto dalla curiosità, si offrì di incontrarla. Fu una volta in albergo con lei che Tariq Ramadan disse « che si sentiva come se fosse stato intrappolato». Le violenze sessuali sono un tema ricorrete nella storia di Ramadan; In Francia, la Camera d'inchiesta della Corte d'appello di Parigi ha deciso, all'inizio dell'estate, di deferire Tariq Ramadan al tribunale penale di Parigi per lo stupro di altre tre donne, commesso tra il 2009 e il 2016.

