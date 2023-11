Quale soluzione per la Striscia di Gaza?

La guerra nella Striscia di Gaza, il ruolo dell’Iran nel conflitto (Hezbollah, ecc, ecc), il piano americano per il post conflitto e la postura dei Paesi arabi, le mosse di Turchia e della Russia, le manifestazioni pro-Hamas in Italia. Ne parliamo con Alberto Pagani docente e advisor nel settore della sicurezza, già parlamentare dal 2013 al 2022, prima in commissione trasporti e telecomunicazioni, poi capogruppo Pd in commissione Difesa e delegato nell'Assemblea Parlamentare della NATO