Le Olimpiadi del grandeur sono un mezzo flop turistico

Ci siamo. Parigi 2024 è al via (venerdì) ma se sponsor e spettatori abbienti fanno il boom (giro d’affari stimato di 16,5 miliardi di euro), le prenotazioni nella capitale francese segnano un calo del 15% rispetto all’anno scorso. Niente traino dei Giochi, anzi. Costi troppo elevati e così i turisti, stando ai numeri attuali, hanno scelto altre mete per quest’estate, lasciando l’evento agli sponsor e ad una cerchia di appassionati, ricchi.

L’organizzazione di Parigi 2024 costerà tra gli 8,8 e i 9.2 miliardi di euro (lontano dai 14/16 miliardi di euro di Londra, Rio e Tokyo) e le sponsorizzazioni sono esplose. Investimenti entusiastici che hanno superato il miliardo atteso, raggiungendo 1,24 miliardi di euro. Ma la risposta del turismo non è altrettanto brillante, a dir poco è tiepida. Le prenotazioni sono le più basse degli ultimi 25 anni per qualsiasi evento sportivo. La previsione era di accogliere circa 11,3 milioni di visitatori durante i Giochi, ma i turisti internazionali latitano, sono solo il 10%. Il calo di presenze annunciate per Parigi è del 15% rispetto allo stesso periodo del 2023, i tassi di occupazione alberghiera sono scesi all’80% (a Londra nel 2012 il 90% degli alberghi era pieno, a Rio nel 2016 il 94%). Gli hotel hanno registrato una perdita del 25% dei ricavi già in giugno. I turisti hanno iniziato ad evitare la capitale francese con settimane di anticipo. Solo Airbnb ha guadagnato, con un nuovo record: + 400% rispetto alla scorsa estate.

Perché entusiasmo così smorzato per la Ville Lumière olimpionica? I costi troppo elevati. A partire da una Cerimonia d’apertura riservata a chi può permettersi di spendere fino a 4mila euro. I biglietti da 90 e 250 euro sono finiti in un attimo, erano pochi. E assistere alle gare non sarà molto più accessibile. Si va dai 500 ai 2700 euro. Per l’evento di chiusura si dovranno spendere 1600 euro. Una delle edizioni dei Giochi più costose di sempre. Si aggiunge poi tutto il resto. I prezzi dei trasporti pubblici sono stati raddoppiati, proprio per il periodo Olimpiadi e Paralimpiadi (dal 20 luglio all’8 settembre). Il ticket singolo da 2,15 euro è ora a 4 euro. Il carnet da dieci biglietti costa 32 euro contro i 17,35 di prima. I bus navetta dagli aeroporti sono passati da 10,30 (o 14,50) euro ai 16 euro.

Stessa situazione per la tassa di soggiorno a Parigi. Per un tre stelle ora il prezzo è 5,2 euro contro 1,88 del periodo normale (da 1 euro a 2,60 euro per gli ostelli). Prezzi schizzati anche per una camera di Hotel. Nei 4 stelle servono fino a mille euro a notte durante le Olimpiadi.

Significativa la dichiarazione di Air-France-Klm a commento dei dati delle prenotazioni estive sui voli: "I mercati internazionali mostrano un significativo desiderio di evitare Parigi”. La stima è di una perdita di 160/180 milioni di euro per la compagnia nel trimestre giugno-agosto.

A due giorni dal via, il flop turistico sembra realtà per Parigi 2024.