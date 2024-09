Una recente inchiesta del giornale britannico “Sunday Times” ha svelato che una scuola russa situata nella parte ovest di Londra educa i suoi studenti su come assemblare armi da fuoco e lanciare granate, seguendo un programma scolastico rigido e fortemente anti-occidentale. La scuola dell'ambasciata russa di Notting Hill è frequentata dai figli di note e presunte spie russe, oltre che da diplomatici russi in servizio nel Regno Unito.

Durante le lezioni di storia, agli studenti viene insegnato che « l'Ucraina è un burattino dell'Occidente che cerca di destabilizzare la Russia», mentre durante le ore dedicate all'educazione fisica si esercitano a lanciare granate con l'uso di palline da tennis. Secondo il Times, l'anno accademico scorso prevedeva un corso intitolato «caratteristiche di combattimento del fucile d'assalto Kalashnikov», in cui gli studenti imparavano a montare e usare l'arma.

Lunedì scorso, gli alunni sono tornati in classe, insieme a migliaia di altre scuole nel Regno Unito, con immagini che li ritraggono mentre innalzano la bandiera russa e cantano l'inno nazionale nel cortile della scuola. L'attuale direttore è l'ambasciatore aggiunto dell'ambasciata russa, Alexander Gusarov, e si ritiene che i suoi figli frequentino la scuola.

L'agenzia di intelligence open source ucraina Molfar ha precedentemente accusato il 42enne di essere una spia sotto copertura per lo Služba vnešnej razvedki, il servizio di intelligence estero di Mosca, meglio noto come SVR. Tra i genitori degli alunni si pensa ci sia anche il colonnello Maxim Elovik, ex addetto alla difesa dell'ambasciata russa, espulso dal Regno Unito a maggio dopo essere stato smascherato come importante spia.

La scuola è frequentata da circa 100 alunni, 60 dei quali hanno un'età compresa tra i sette e i 18 anni e seguono le lezioni cinque giorni a settimana per tre trimestri all'anno. Gli altri 40 seguono corsi serali. Circa tre quarti di questi alunni hanno genitori che lavorano presso l'ambasciata russa o la missione commerciale, mentre i rimanenti sono figli di residenti russi in Gran Bretagna o di personale dell'ambasciata bielorussa. Alcuni alunni possiedono la cittadinanza britannica o doppia cittadinanza, ma è richiesto che conoscano la lingua russa. Secondo il Times, i genitori che non sono diplomatici pagano circa 1.000 euro all'anno per le rette scolastiche. La scuola è situata a circa un chilometro dall'ambasciata russa, in una casa vittoriana. All'ingresso, gli alunni sono accolti da un ritratto di Vladimir Putin.

Gli insegnanti seguono il programma statale russo, con lezioni di storia incentrate sulla propaganda, rappresentando la guerra in Ucraina come parte della missione storica della Russia. Nell'ultimo anno accademico, il programma prevedeva lezioni settimanali su manovre militari, segnali di battaglia e primo soccorso in combattimento. Le foto della giornata sportiva di inizio anno mostrano bambini che gareggiano in bendaggi e tiro con la balestra. Gli alunni si sono travestiti da membri dell'Armata Rossa per celebrare il Giorno della Vittoria, che commemora la vittoria del 1945 sui nazisti. La scuola non rientra sotto la giurisdizione del Dipartimento dell'Istruzione o dell'ispettorato scolastico del Regno Unito a causa delle esenzioni diplomatiche in quanto filiale dell'ambasciata russa. Ci sono circa 80 altre scuole simili in tutto il mondo, anche se una scuola a Varsavia è stata chiusa dal governo polacco l'anno scorso, azione che è stata definita «un'invasione» dal Cremlino.

@riproduzione riservata