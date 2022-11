Midterm: i repubblicani si prendono la Camera. Senato ancora in bilico

La situazione complessiva delle Midterm risulta ancora fortemente indefinita. Nonostante probabilmente non si sia verificata un’ondata repubblicana, per i dem il quadro non appare troppo roseo. Alle ore 6,30 italiane, l’elefantino resta significativamente favorito per la riconquista della Camera dei rappresentanti, mentre i destini del Senato sembrano (almeno per ora) notevolmente incerti.

Allo stato attuale, Donald Trump ha messo a segno alcuni importanti colpi. Il suo candidato alla poltrona senatoriale dell’Ohio, JD Vance, ha battuto lo sfidante democratico Tim Ryan. Stesso discorso vale per Ted Budd, che si è aggiudicato il seggio senatoriale del North Carolina. La situazione appare invece ancora incerta in Pennsylvania, dove il trumpista Mehmet Oz spera nel colpaccio contro il democratico John Fetterman. In Arkansas ha inoltre vinto la corsa governatoriale l’ex addetta stampa della Casa Bianca, la trumpista Sarah Huckabee Sanders.

Ottime notizie per i repubblicani arrivano inoltre dalla Florida, dove è stato riconfermato il senatore uscente Marco Rubio e, soprattutto, il popolare governatore Ron DeSantis, da molti considerato un probabile avversario di Trump alle prossime primarie presidenziali: la tornata elettorale di stanotte evidenzia quindi come il cosiddetto Sunshine State sia ormai diventato a tutti gli effetti uno Stato saldamente conservatore. Riconfermati sono stati anche il governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, e quello della Georgia, Brian Kemp (una figura piuttosto destrorsa, sì, ma ai ferri corti con Trump a causa delle polemiche sui presunti brogli elettorali del 2020). Al momento, si sta inoltre verificando un testa a testa nella corsa senatoriale della Georgia, con il rischio di un ballottaggio che potrebbe in caso aver luogo a inizio dicembre: un ballottaggio che, qualora avvenisse, rischierebbe di lasciare sospeso ancora per settimane il destino della maggioranza alla camera alta.

I democratici, dal canto loro, possono per ora consolarsi su vari fronti. La senatrice Maggie Hassan ha respinto con successo lo sfidante repubblicano Don Bolduc per il seggio senatoriale del New Hampshire. Ad essere rieletta è stata anche la deputata dem virginiana Abigail Spanberger, che era considerata particolarmente vulnerabile. Buone notizie per l’asinello arrivano inoltre dallo Stato di New York, dove è stata riconfermata la governatrice uscente, Kathy Hochul. Tutto questo, mentre in Pennsylvania il candidato governatore dem, Josh Shapiro, ha battuto largamente il trumpista Doug Mastriano.

La situazione complessiva apparirà più chiara nelle prossime ore. Non è tuttavia affatto detto che si avrà un quadro definitivo già nella giornata di oggi. Numerosi ricorsi legali erano già stati intentati prima dell’Election Day, senza contare alcuni probabili testa a testa che potrebbero portare a richieste di riconteggio. Dovranno inoltre essere scrutinate le votazioni avvenute per posta: un’operazione, questa, che – soprattutto in alcuni Stati – può richiedere molto tempo. Non è quindi escluso che, per i risultati definitivi, si debba attendere addirittura la fine della settimana.

Come che sia, qualora i repubblicani dovessero riuscire a conquistare anche la sola Camera, per Joe Biden si profilerebbe un incubo all’orizzonte. Non solo il presidente americano sarebbe infatti destinato a diventare la proverbiale anatra zoppa, ma rischierebbe seriamente un processo di impeachment (come già preannunciato, negli scorsi mesi, da vari esponenti del Partito repubblicano).