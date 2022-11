L'Africa torna nel mirino del terrorismo

Algeria

Sei ufficiali generali, due dei quali in pensione, e molti altri soldati sono stati arrestati per un complotto fallito contro il generale Chengriha, il capo dell'esercito.

Secondo fonti locali , i soldati arrestati sono contrari alla gestione del Paese e dell'esercito da parte del potere assoluto della giunta e dell'anarchia del sistema posto sotto il controllo dei servizi di sicurezza militare. Per i militari, così come per tutti gli attori civili, la presidenza in Algeria è sempre sotto la tutela del capo delle forze armate. Durante questi ultimi due anni, alti ufficiali, civili e soldati, sono stati rimossi, arrestati o imprigionati per vari motivi spesso infondati.

Repubblica Democratica del Congo

Lo scorso 20 ottobre i ribelli hanno ucciso sette persone e rapito un'infermiera durante un attacco durante la notte nella Repubblica Democratica del Congo orientale, prendendo di mira due centri sanitari, hanno detto giovedì fonti locali: « Hanno persino ucciso dei malati», ha detto all'AFP Norbert Muhindo, un'infermiera della clinica della città di Maboya, nel territorio di Beni, nella provincia del Nord Kivu.I ribelli appartenevano alle Forze democratiche alleate (ADF), affiliate allo Stato islamico. Gli aggressori arrivato intorno alla mezzanotte hanno prima appiccato il fuoco al centro sanitario, dove hanno ucciso tre persone, prima di dirigersi verso il centro della città, dove sono stati segnalati altri tre omicidi.

Spagna

La giustizia spagnola ha annunciato lo scorso 20 ottobre di aver dato il via libera all'espulsione del marocchino Mohamed Said Badaoui, accusato: « di essereuno dei principali riferimenti delsalafismo più ortodossoin Spagna» Il 40enne marocchino, arrestato il 18 ottobre 2022 in Catalogna (nord-est), è stato trasferito a Madrid per essere espulso, ha dichiarato l'Alta corte dell'Udienza nazionale, che ha respinto il ricorso dell'imputato. La sua espulsione è stata autorizzata per « la sua partecipazione ad attività contrarie alla sicurezza» nazionale» La polizia spagnola considera Mohamed Said Badaoui : «Uno dei principali riferimenti in Spagna del salafismo più ortodosso, che predica con tale influenza che un aumento del radicalismo si è verificato dal suo arrivo nella regione di Tarragona». Le autorità lo accusa inoltre di «approfittare dellavulnerabilità deiminori non accompagnati, principalmente di origine marocchina, al fine di indottrinarli al salafismo più radicale attraverso la diffusione di postulati radicali filo-jihadisti». Personaggio pubblico della sua regione, Mohamed Said Badaoui è il presidente dell'Associazione per la difesa dei diritti della comunità musulmana (Adedcom), che ha sede nella città di Reus, e si presenta come «un attivista sociale e un attivista antirazzista». È pubblicamente sostenuto dai principali partiti indipendentisti catalani e dal ramo catalano di Podemos, il del partito di sinistra radicale del governo spagnolo del socialista Pedro Sanchez. In un comunicato congiunto, queste formazioni hanno accusato la polizia di « averlo espulso facendo avanzare presunti estremismi religiosi e fondamentalismo radicale senza testimonianze » e sono state organizzate manifestazioni a Madrid e Barcellona per denunciare la sua espulsione. Il tribunale dell'Udienza nazionale ha anche annunciato il via libera all'espulsione di un altro marocchino, Amarouch Azbir, responsabile della moschea Al Furquan a Vilanova i la Geltrú, in Catalogna.

Somalia

Almeno nove persone sono rimaste uccise e 47 ferite in un attacco compiuto domenica 23 ottobre per più di sei ore dagli islamisti radicali di Al-Shabaab in un hotel della città di Kismayo, nel sud della Somalia .Questa grande città portuale è l'ultima colpita dalla recrudescenza delle azioni violente degli al-Shabaab negli ultimi mesi, che hanno insanguinato la capitale Mogadiscio e il centro del Paese.L'attacco, iniziato intorno alle 00:45 locali si è concluso intorno alle 19:00, dopo che tre assalitori all'interno dell'hotel sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco dalle forze di sicurezza dello stato dello Jubaland. L'attacco è stato compiuto da quattro uomini: un primo che ha compiuto un attentato suicida con un autobomba, seguito dall'intrusione di tre uomini armati nell'albergo. Gli al-Shabaab hanno rivendicato l'attacco, sostenendo di aver preso di mira un hotel dove si stavano incontrando membri dell'amministrazione di Jubaland. Nel luglio 2019 hanno compiuto un attacco simile contro le autorità locali in un hotel della città, uccidendo almeno 26 persone e ferendone 56. Il gruppo islamista, legato ad Al-Qaeda, combatte dal 2007 il governo federale sostenuto dalla comunità internazionale. È stato cacciato dalle principali città – compresa la capitale Mogadiscio nel 2011 – ma rimane saldamente radicato nelle grandi aree rurali, soprattutto nel sud del Paese.