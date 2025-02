I corpi di Gene Hackman e moglie erano quasi mummificati

I primi risultati delle autopsie preliminari eseguite sull'attore premio Oscar Gene Hackman e su sua moglie, Betsy Arakawa, mostrano che «non ci sono stati traumi esterni per nessuno dei due»

Cosa è successo

Tutto e' misterioso nella scena che si e' presentata agli agenti accorsi dopo che uno dei custodi della villa, tra i singhiozzi e le imprecazioni, aveva dato l'allerta al numero di emergenza 911. Hackman, in tuta. pantofole, era steso per terra in un ingressino «come se fosse caduto di schianto», accanto a lui gli occhiali da sole e un bastone, la moglie in un bagno, era riversa sul pavimento tra pillole cadute da una boccetta di medicinali aperta sul banco.La coppia è stata trovata morta nella loro casa nel Nuovo Messico mercoledì, insieme al loro cane. Hackman aveva 95 anni.Le modalità e le cause della morte della coppia non sono state ancora ben determinate. Secondo un comunicato dell'ufficio dello sceriffo: «L'indagine rimane aperta». Una pista potrebbe essere la morte per avvelenamento, sono stati richiesti esami tossicologici e del monossido di carbonio sia per Hackman che per Arakawa. Anche se, tra i pompieri, trapela scetticismo su questa pista. Sebbene non si sospetti un omicidio, i funzionari del Nuovo Messico affermano di non aver escluso questa possibilità. I corpi, specialmente quello della moglie, sono stati trovati in uno stato di «semi mummificazione», sulla scena non sono stati trovati segni di lotta e, sembra, non siano stati sottratti oggetti dalla casa. La coppia era deceduta da tempo.

La chiamata al 911

Secondo le forze dell'ordine, la chiamata è stata fatta poco prima delle 14.00 ora locale di mercoledì. Il chiamante era emozionato quando ha descritto la scena al centralinista del 911, notando che non poteva entrare in casa ma poteva vedere due persone svenute attraverso la finestra. «No, amico, non si muovono. Mandate subito qualcuno», ha detto il custode al centralino.



Avvelenamento da monossido?

Il corpo dei pompieri, al momento, ha escluso l'avvelenamento da monossido di carbonio, ma hanno precisato: «I rapporti del medico legale con la causa finale del decesso generalmente richiedono dalle 4 alle 6 settimane per essere completati»