Gene Hackman trovato morto con la moglie e il loro cane: un mistero che scuote il mondo

L'attore Gene Hackman è morto all'età di 95 anni. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, il leggendario interprete e la moglie, Betsy Arakawa, sono stati trovati privi di vita mercoledì pomeriggio, intorno alle 13:45 ora locale, nella loro abitazione di Santa Fe, New Mexico.

Anche il loro cane è stato trovato senza vita. La moglie dell'attore, una pianista classica, aveva 63 anni. Sul caso è stata aperta un'inchiesta, ma le autorità non hanno ancora reso noti dettagli sulle cause e il momento esatto del decesso della coppia.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un suicidio o di un omicidio, ma lo sceriffo Adan Mendoza, che ha confermato la notizia al "Santa Fe New Mexican", ha dichiarato: «Non ci sono al momento particolari che facciano pensare a un omicidio». Gli agenti sono intervenuti nell'abitazione della coppia «per indagare sulla morte di due anziani e di un cane», trovando i corpi di un uomo «di circa 90 anni e di una donna di 60». L'identità di Hackman e della moglie è stata confermata poche ore dopo. Al momento, non è chiaro chi abbia dato l'allarme.

Hackman e Arakawa erano sposati dal 1991 e vivevano in una residenza chiamata Old Sunset Trail, situata a nord-est di Santa Fe.

Nato il 30 gennaio 1930 a San Bernardino, in California, Gene Hackman aveva chiuso la sua straordinaria carriera da attore già da alcuni anni. Vincitore di due premi Oscar, aveva ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui due Bafta, quattro Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award.

Il primo Oscar arrivò nel 1971 per il ruolo di Jimmy "Popeye" Doyle in "Il braccio violento della legge". Il secondo, nel 1992, per l'interpretazione dello sceriffo "Little Bill" Daggett in "Gli spietati" di Clint Eastwood. Tra i suoi ruoli più celebri anche quello di Buck Barrow in "Bonnie e Clyde" (1967), l'agente dell'FBI in "Mississippi Burning" (Orso d'argento a Berlino nel 1989), Lex Luthor nei film di "Superman" e il ruolo comico ne "I Tenenbaum".

Nel 2008 aveva ufficialmente annunciato il ritiro dalla recitazione, spiegando a "Empire": «La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato in realtà un test da sforzo che ho fatto a New York. Il medico mi ha detto che il mio cuore non era in condizioni tali da doverlo sottoporre a uno stress».

Hackman si era sposato per la prima volta nel 1956 con Faye Maltese, dalla quale aveva avuto tre figli: Christopher, Elizabeth e Leslie. Dopo il divorzio nel 1986, aveva sposato Betsy Arakawa nel 1991.

Negli ultimi anni si era ritirato a una vita riservata, uscendo raramente in pubblico e dedicandosi alla scrittura, pubblicando anche due romanzi.