Funzionario USA: nell'accordo di cessate il fuoco, nulla menziona il corridoio di Filadelfia

La scelta di Hamas di uccidere i sei ostaggi israeliani poco prima che le Forze di Difesa Israeliane (IDF) arrivassero sul luogo dove erano detenuti ha complicato i negoziati per un cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri tra il gruppo e Israele, secondo quanto riportato dal Washington Post, citando un alto funzionario dell'amministrazione Biden. Tre dei sei ostaggi erano inclusi in una lista di prigionieri da liberare nella prima fase di un accordo proposto: due di loro, Eden Yerushalmi e Carmel Gat, per il fatto di essere donne, e il terzo, Hersh Goldberg-Polin, per via di una ferita al braccio.

Il funzionario, definendo gli omicidi orribili, ha dichiarato al Post: «Esiste una lista di ostaggi che conosciamo tutti, inclusa Hamas e le altre parti coinvolte. Ora ci sono meno nomi su quella lista. Hamas minaccia di eseguire ulteriori esecuzioni di ostaggi. Non possiamo ignorare questo aspetto nel contesto di ciò che stiamo affrontando». L'accordo proposto prevede tre fasi, con un massimo di 20 ostaggi vivi liberati in cambio di centinaia di terroristi condannati. Durante la prima fase, Israele riceverebbe sia ostaggi vivi che cadaveri che appartengono alle categorie di donne, bambini, anziani e feriti. Tuttavia, tutti i terroristi rilasciati sarebbero vivi. Hamas ha rifiutato di impegnarsi a liberare anche solo 20 ostaggi vivi nella prima fase, tra i 101 presunti prigionieri che si suppone siano ancora in loro possesso, vivi o morti, a Gaza.

Un funzionario statunitense ha dichiarato al Washington Post che i principali punti di disaccordo nei negoziati riguardano quali ostaggi saranno rilasciati e quando, così come la presenza israeliana lungo il corridoio di Filadelfia. Secondo il Post, nell'accordo « prendere o lasciare avanzato da Stati Uniti, Egitto e Qatar, Gaza riceverebbe un'ingente quantità di aiuti umanitari (la maggior parte dei quali potrebbe essere intercettata da Hamas), oltre a un cessate il fuoco temporaneo durante il quale Israele si ritirerebbe dalle aree "densamente popolate».

Nella prima fase dell'accordo, della durata prevista di almeno sei settimane, ci sarebbero negoziati per definire la seconda fase, che includerebbe il ritiro totale delle IDF da Gaza, un cessate il fuoco permanente e il rilascio degli altri ostaggi, vivi o morti, in cambio di altri terroristi condannati ancora in vita. Questa fase potrebbe svolgersi alcuni mesi dopo la prima, qualora Hamas dilungasse i negoziati, impedendo a Israele di riprendere i combattimenti. Inoltre, lascerebbe Israele vulnerabile a una ripetizione del massacro del 7 ottobre 2023, permettendo ad Hamas di riprendere il controllo totale di Gaza, con la promessa di eseguire altri attacchi simili.

La terza fase dell'accordo comporterebbe la ricostruzione di Gaza e l'istituzione di un presunto governo "civile" per l'enclave, senza prevedere alcuna misura per garantire la sicurezza di Israele o prevenire ulteriori attacchi di Hamas. Tuttavia, secondo il funzionario, nonostante i disaccordi riguardo al Corridoio di Filadelfia, «nulla nell'accordo fa riferimento esplicito a quell'area, né specifica cosa significhi il termine densamente popolata».

Il funzionario ha spiegato che, nelle ultime settimane, c'è stata una discussione sul se il Corridoio di Filadelfia, in pratica una strada, «possa essere considerato un'area densamente popolata. Ci sono zone in cui la città di Rafah si estende lungo di essa. Questa è stata una parte cruciale della negoziazione su cosa costituisca un'area densamente popolata e cosa no». Poi ha aggiunto: «Credo che ciò che Israele ha messo sul tavolo qualche settimana fa rappresenti una riduzione significativa delle forze presenti in quell'area, e abbiamo una mappa che lo definisce in qualche modo. Penso che sia in linea con l'accordo».

Ha comunque sottolineato che, se Israele «deve fare aggiustamenti su qualsiasi questione per raggiungere un accordo, e ciò è ragionevole e non compromette la sicurezza israeliana, penso che dovrebbero farlo perché senza un accordo la guerra non finirà e gli ostaggi non torneranno a casa».

