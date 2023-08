Francesco Cracolici: l'nnovatore palermitano che sta rivoluzionando gli emerging markets

Classe 1994, il talento palermitano Francesco Cracolici si è guadagnato una reputazione nel mondo degli investimenti e dell'innovazione per la sua straordinaria esperienza nei mercati emergenti. A soli 29 anni, Cracolici ha raggiunto tre continenti, ha contribuito a far crescere startup in luoghi lontani e sconosciuti e, più recentemente, ha fondato il Nomadic Angel Club, un'organizzazione che riunisce investitori da tutto il mondo per aiutare lo sviluppo dei paesi emergenti. regioni in via di sviluppo.



Negli ultimi dieci anni, Francesco Cracolici ha adottato l’etichetta Startup Nomad, adempiendo alla sua missione di promuovere l’innovazione e lo sviluppo economico nei mercati emergenti. Cracolici ha contribuito negli ultimi anni a tre programmi di accelerazione in tre diversi continenti. Il suo ultimo successo, il programma StarVenture, copre l’incredibile portata geografica di 26 paesi, ha supportato oltre 200 startup e ha raccolto finanziamenti per un totale di 390 milioni di dollari. Originario di Palermo, Cracolici ha dimostrato che talento e determinazione non conoscono confini geografici. Investendo in start-up dall'Etiopia al Brasile, il giovane imprenditore ha investito anche in figure di alto profilo come il fondatore di Tinder Justin Mateen e il cofondatore di PayPal Peter Thiel. La sua rete globale di contatti mostra l'ampia gamma di entusiasmo ed energia che Cracolici mette in ogni nuovo progetto.



Il fulcro del percorso imprenditoriale di Francesco lo ha portato in Mongolia, un Paese ricco di storia e opportunità. Durante la sua permanenza nel Paese, Cracolici si è reso conto che, nonostante le immense opportunità economiche offerte dalla Mongolia, non esiste un ecosistema per l’innovazione e le start-up. "Eppure, la terra di Gengis Khan è un luogo di grandi opportunità. – Spiega Cracolici - Si prevede che la crescita economica della Mongolia si espanderà al 5,4% nel 2023 rispetto alla crescita del 4,8% nel 2022, prima di salire al 6,1% nel 2024. La Mongolia è anche il secondo produttore mondiale di rame e ha riserve significative di oro e uranio. Non dimentichiamo poi che questo Paese è situato in una posizione strategica, tra la Cina e la Russia, e rappresenta un importante corridoio per il trasporto di merci e persone. Insomma, tutti elementi estremamente interessanti per gli investitori". È appunto in questo contesto che Cracolici ha fondato il Nomadic Angel Club, un'organizzazione che attira oltre 150 investitori da tutto il mondo, compresa la prestigiosa Silicon Valley. L'obiettivo principale del club è identificare e supportare lo sviluppo di start-up locali nei mercati emergenti. Dal suo lancio lo scorso giugno, il Club ha già individuato 12 start-up meritevoli di investimento e sta perseguendo attivamente accordi che contribuiranno alla loro crescita e al loro successo.



Francesco Cracolici è l'esempio di come l’innovazione e l’imprenditorialità possano oltrepassare i confini culturali e geografici. I suoi sforzi per aprire la strada alle startup nei mercati emergenti e la creazione suo club dimostrano che il futuro dell'innovazione globale è nelle mani di persone in grado di unire al lavoro passione e lungimiranza.