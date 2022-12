Dove va la guerra in Ucraina

A quasi un anno dall’inizio del conflitto in Ucraina non si registrano progressi su un possibile percorso di pace. Bombe e missili continuano a cadere sulle principali città ucraine mentre i russi si ritirano dalla città di Kreminna nel Donbass. Secondo il New York Times, «Kreminna è la porta d'accesso a due città molto più grandi nelle vicinanze, Severodonetsk e Lysychansk, importanti centri industriali del Donbass. Prendere Kreminna e altri insediamenti vicini amplierà il punto d'appoggio delle forze ucraine nella regione e darà loro il controllo sulle strade principali che portano a Severodonetsk e Lysychansk». Della guerra e dei possibili svilluppi compreso il fronte bielorusso, ne parliamo con il Generale di Corpo d’Armata Maurizio Boni.