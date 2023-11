Disinformazione in America Latina; l'ultima trovata di Mosca contro Usa ed occidente

Il governo russo sta attualmente finanziando una massiccia campagna di disinformazione in corso e ben finanziata in tutta l’America Latina. La campagna del Cremlino prevede di sfruttare i contatti mediatici sviluppati in Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Cuba, Messico, Venezuela, Brasile, Ecuador, Panama, Paraguay, Perù e Uruguay, tra gli altri paesi dell'America Latina, al fine di realizzare un campagna di manipolazione dell'informazione progettata per sfruttare clandestinamente l'apertura dei media e dell'ambiente informativo dell'America Latina. L’obiettivo finale del Cremlino secondo il Dipartimento di Stato americano, sembra essere quello di riciclare la sua propaganda e disinformazione attraverso i media locali in un modo che risulti organico al pubblico latinoamericano per minare il sostegno all’Ucraina e propagare sentimenti anti-USA, anti-NATO e anti- Israele: A questo proposito non è certo un caso che la Bolivia di Luis Arce abbia rotto le relazioni diplomatiche con Isralele e il colombiano Gustavo Petro e il cileno Gabriel Boric abbiano richiamano in patria i loro ambasciatori mentre Brasile e Argentina mantengono una certa equidistanza.

La Social Design Agency (SDA), e l'Istituto per lo sviluppo di Internet e Structura hanno coordinato lo sviluppo di una campagna di manipolazione dell'informazione rivolta all'America Latina che mira a promuovere gli interessi strategici della Russia nella regione a spese di altri paesi, cooptando apertamente e segretamente i locali media e influencer per diffondere disinformazione e propaganda. Si tratta « di aziende di influenza a pagamento» con accertate e profonde capacità tecniche, esperienza nello sfruttamento di ambienti informativi aperti e una storia di proliferazione di disinformazione e propaganda per promuovere gli obiettivi di influenza estera della Russia.



Come chiarisce l’Annual Threat Assessment of the US Intelligence Community di quest’anno, gli attori dell’influenza russa hanno adattato i loro sforzi per nascondere sempre più le loro mani, riciclando i loro messaggi preferiti attraverso un vasto ecosistema di siti web, individui e organizzazioni proxy russi che sembrano essere notizie indipendenti. fonti. Mosca semina storie originali o amplifica discorsi popolari preesistenti o divisivi utilizzando una rete di media statali, procuratori e attori che influenzano i social media e poi intensifica quel contenuto per penetrare ulteriormente nell’ambiente informativo occidentale. Queste attività possono includere la diffusione di contenuti falsi e l’amplificazione di informazioni percepite come vantaggiose per gli sforzi di influenza russa o per le teorie del complotto.

Gli attori coinvolti

Ilya Gambashidze, direttore della società di pubbliche relazioni russa nota come Social Design Agency, guida un gruppo di attori di influenza maligna composto da membri di SDA e Structura per condurre una campagna di manipolazione delle informazioni contro i paesi dell'America Latina. Oltre a Gambashidze, le persone coinvolte includono ma non sono limitate al direttore del progetto SDA Andrey Perla, al CEO di Structura Nikolay Tupikin e al giornalista filo-Cremlino Oleg Yasinskiy (supplente: Yasinsky).

Come funziona la campagna

Un gruppo di personalità colte di vari paesi della regione viene organizzato in un paese dell’America Latina, ad esempio in Cile, del quale fanno parte diversi individui e rappresentanti locali – giornalisti e opinion leader. Un team in Russia crea quindi i contenuti e invia il materiale alla redazione in America Latina per la revisione, la modifica e, infine, la pubblicazione sui mass media locali. In effetti, questo processo di riciclaggio di informazioni vedrebbe i contenuti pro-Cremlino creati in Russia essere “localizzati” dallo staff latinoamericano curato e pubblicati sui media latinoamericani per apparire organici e i traduttori e i redattori linguistici con sede a Mosca esperti in lingua spagnola sono parte integrante della campagna. Gli editori spesso utilizzano pseudonimi per nascondere la loro vera identità e garantire che le informazioni vengano riciclate in un modo che risulti organico al pubblico di destinazione.

Yasinskiy mantiene e sfrutta una vasta rete di giornalisti e mezzi di comunicazione di lingua spagnola e portoghese per propagare messaggi filo-russi senza compromettere i suoi sforzi per assimilare in modo più naturale il contenuto dei media latinoamericani a beneficio dell'SDA e di Structura. Mentre le operazioni della rete vengono svolte principalmente di concerto con i canali in lingua spagnola “Pressenza” ed “El Ciudadano”, una rete più ampia di risorse mediatiche è a disposizione del gruppo per amplificare ulteriormente le informazioni.

La mano nascosta del Cremlino

I temi e i parametri di successo delle campagne sono stati sviluppati in collaborazione e sotto la direzione del governo russo, con Gambashidze, Perla e Tupikin che hanno assunto un ruolo guida nel loro sviluppo.Controllare la narrativa pro-Cremlino è un aspetto importante nella costruzione della campagna di influenza focalizzata sull’America Latina. Per fare ciò, il CEO di Structura, Tupikin, garantisce che i temi rimangano prioritari per il Cremlino.I temi delle operazioni si concentrano principalmente sul tentativo di persuadere il pubblico latinoamericano che la guerra della Russia contro l'Ucraina è giusta e che possono unirsi alla Russia per sconfiggere il neocolonialismo. Questi temi sono in linea con la falsa narrativa più ampia della Russia, che la vede paladina della neocolonializzazione, quando in realtà è impegnata nel neocolonialismo e nel neoimperialismo nella guerra contro l’Ucraina e nell’estrazione delle risorse in Africa. Ci sono sforzi coordinati tra le ambasciate russe in America Latina e i media finanziati dallo stato per aumentare i messaggi pro-Cremlino, diffondere narrazioni anti-americane e sviluppare partenariati tra i media statali russi, i media locali e le stazioni radio, percepiti come terzi pro-Mosca. ambasciate nazionali nella regione e giornalisti locali.