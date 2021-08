Un fiume di metanfetamine dall'Afghanistan pronto a invadere l'Italia

‹‹Temiamo che con l'arrivo dei Talebani al potere in Afghanistan l'Europa venga sommersa dalle droghe prodotte in quel Paese››. Non usa mezzi termini un investigatore esperto nel contrasto al traffico di stupefacenti, attivo da molti anni nel Nord Italia che prevede che oppio, eroina e le metamfetamine invaderanno il lucroso mercato delle droghe. Timori particolari sono legati alla metamfetamina, la droga del momento. In Europa il consumo cresce costantemente e chi ne fa uso appartiene a tutte le fasce della popolazione attiva, dagli studenti alle madri di famiglia, che la assumono quotidianamente, anche sul posto di lavoro, finendo intrappolati nel tunnel della dipendenza. In Europa, dietro al cosiddetto "crystalmeth" c'è un business da 20 miliardi di euro all'anno che ora a fa gola anche ai cartelli messicani.

Per tornare all'Afghanistan la produzione di metamfetamina è iniziata attorno al 2015 ed era diretta principalmente ai consumatori della Repubblica islamica iraniana. L'Iran dei pii ayatollah ha gravi problemi con le tossicodipendenze e secondo un recente studio apparso sulla rivista Limes ‹‹una stima ufficiale risalente al 2017 ipotizzava che quasi tre milioni di iraniani, su una popolazione di quasi 83 milioni di abitanti, avessero problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti. L'oppio, il cui consumo è tradizionale, è la droga di gran lunga più popolare insieme all'eroina. Si è diffuso però anche il consumo di cocaina e droghe sintetiche: secondo le stime sopracitate, i tossici di metamfetamina erano poco meno di 250 mila. I consumatori, tenendo conto di chi ne fa uso occasionale e dei poliassuntori, sono sicuramente di più: nella sola Teheran si ritiene l'abbiano provata almeno una volta più di mezzo milione di abitanti››

Poi anche i trafficanti afghani hanno capito le potenzialità di una pianta che cresce rigogliosa sulle inospitali colline dell'Afghanistan centrosettentrionale, l'Ephedra sinica detta anche oman dalla quale si estrae il principio attivo contenuto nella pianta, l'efedrina, che viene utilizzata come precursore per produrre la metamfetamina. E come arriva in Europa? Secondo la nostra fonte investigativa: ‹‹Le rotte sono le stesse utilizzate per far arrivare i migranti che a volte trasportano le sostanze come abbiamo appurato in alcuni porti italiani, vedi Ancona o in Puglia››

Non solo metamfetamine, perché tra le sostanze che vengono assunte per sballarsi, non dormire e non sentire la fatica c'è anche lo shaboo, la droga sintetica che rende moltissimo ai trafficanti attivi in particolare a Roma, Firenze, Padova, Cagliari, Bologna. Recentemente a Milano durante una perquisizione sono stati sequestrati 710 grammi shaboo per un valore di mercato di più di 300 mila euro. Una dose da 0.1 grammi costa tra i 30 e i 50 euro mentre se si vuole fare provvista e comprarne un grammo con il quale ricavare 10 dosi il costo si aggira tra i 150 e i 200 euro.

Chi spaccia? La nostra fonte non ha dubbi: ‹‹La criminalità organizzata italiana gestisce il grande traffico ma a spacciare poi sono i cinesi e i filippini che sono anche grandi consumatori di queste sostanze››. Ma a loro si sono aggiunti da qualche tempo (almeno dal 2012) anche gli iraniani che non solo trafficano nella sostanza, ma la raffinano nel Nord Italia come emerso in alcune inchieste milanesi. Gli iraniani attivi nel commercio di pelli parlavano al telefono di "tappeti" un fatto che insospettì la polizia che li ascoltava da tempo nell'ambito di una vicenda legata al traffico di esseri umani. I tappeti non erano altro che pacchi di shaboo. Complesso per le autorità anche identificare la sostanza perché non ha alcun odore e per questo inganna anche i cani antidroga presenti negli aeroporti italiani.

Per tornare all'inferno afghano, la produzione di metamfetamina è oggetto di alcuni recenti studi della International Drug Policy Unit della London School of Economics, del progetto europeo Eu4Monitoring Drugs (Eu4md) e della Global Initiative Against Transnational Organized Crime, studi che dicono che la produzione oggi può soddisfare le richieste di tutto il Medio Oriente e come farla arrivare nelle piazze e nelle discoteche italiane è un gioco da ragazzi. Traffici che non si sono certo fermati durante la pandemia: ordinazioni attraverso canali come Telegram, Wickr o Signal, consegne in luoghi predefiniti e segreti, pagamento anche in criptovalute. Di fatto nemmeno il Covid-19 ha fermato il traffico della droga e questo emerge dalle lettura della Relazione 2021 su droghe e tossicodipendenze, stilato dall'Agenzia europea. La relazione Emcdda (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) racconta di ‹‹come il mercato della droga continui ad adattarsi ai cambiamenti radicali causati dal Covid-19, in quanto i trafficanti di droga si sono adeguati alle restrizioni di viaggio e alla chiusura delle frontiere››