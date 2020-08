TIM investe sul venture capital

Da un accordo con United Ventures nasce UV T-Growth, un fondo da 150 milioni di euro. La nuova realtà sosterrà le imprese innovative per sviluppare progetti digitali in Italia e all'estero. TIM Ventures contribuirà con 60 milioni di euro.

Attraverso TIM Ventures, la sua società dedicata al corporate venture capital, TIM ha sottoscritto un accordo con United Ventures per lanciare il fondo UV T-Growth, che finanzierà aziende innovative mature e piccole e medie imprese. L'intento del gruppo di Luigi Gubitosi è sviluppare progetti tecnologici in Italia e all'estero, con una particolare attenzione dedicata alla tecnologia 5G. United Ventures, fondato da Paolo Gesess e Massimiliano Magrini, è un gestore indipendente di venture capital specializzato in investimenti nelle tecnologie digitali.

L'obiettivo dell'operazione è quella di raccogliere 150 milioni di euro. TIM Ventures, presieduta da Carlo Nardello capo delle strategie di TIM e guidata da Carlo Tursi ex general manager di Uber Italia, metterà a disposizione le sue risorse e i suoi asset strategici e sottoscriverà 60 milioni di euro di UV T-Growth. Il fondo sarà aperto anche ad altri investitori istituzionali nazionali ed esteri e verrà gestito indipendentemente da United Ventures, attraverso un team autonomo. UV T-Growth mirerà a sviluppare soluzioni cloud, internet of things, edge computing, intelligenza artificiale, realtà virtuale, realtà aumentata e applicazioni di cyber security e sistemi di pagamento in mobilità. Il tutto con lo scopo di creare nuovi servizi, tra gli altri, per la smart city, la smart home, la scuola e il mondo del lavoro.



«TIM rilancia con forza la propria presenza nel mercato del venture capital al fianco di un partner di standing come United Ventures» dice Giovanni Ronca, Chief Financial Officer di TIM. «Con il lancio di UV T-Growth» spiega «ci impegniamo a favorire la crescita del 5G in Italia, che sarà la tecnologia abilitante dei prossimi anni per cittadini e imprese. E non solo: puntiamo su un'ampia gamma di verticali di investimento legati al digitale. Crediamo che il venture capital sia lo strumento giusto per accelerare l'innovazione. Siamo convinti che con questa iniziativa andremo a stimolare ulteriore competitività dando impulso a nuovi investimenti, e a confermare il nostro sostegno allo sviluppo del digitale nel Paese».



Sulla stessa linea il commento di Massimiliano Magrini e Paolo Gesess: «Il lancio di UV T-Growth» affermano «è un importante traguardo per United Ventures e per l'intero ecosistema italiano dell'innovazione, che grazie a questo nuovo fondo diventa più forte e sempre più integrato nelle sue componenti». I fondatori e managing partner di United Ventures aggiungono: «Con UV T-Growth intendiamo individuare progetti ad alto potenziale di crescita e forte contenuto tecnologico. Siamo contenti di poterlo fare al fianco di TIM, un player che ha fatto la storia della tecnologia nel nostro Paese, e che oggi è un esempio virtuoso di big corporation che si rivolge al Venture Capital come strumento di innovazione».