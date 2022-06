La maturità della scuola alla prova dell’esame finale

La scuola superiore italiana, dopo due anni a singhiozzo, termina un anno scolastico in cui non ha mai chiuso i portoni. Per molti il Covid ha condizionato ancora pesantemente il percorso: docenti malati e assenti, docenti sospesi, studenti collegati da casa perché in quarantena o positivi, studenti in crisi, studenti senza metodo, senza basi. E così si sono avvertiti buchi nella preparazione degli anni precedenti e sono esplose fragilità emotive. Altre invece sono taciute e il baratro rimane. La scuola ha raggiunto uno stato di sola apparente normalità, anche se sottopelle ha tutte queste nuove e profonde cicatrici di cui è bene ricordarsi, e che sarà altrettanto importante medicare. Senza far finta di nulla.



Il primo banco di prova sarà la maturità. Il mezzo milione di studenti che tra pochi giorni affronterà i due scritti e l’orale proviene dal “triennio covid”, il più accidentato del dopoguerra.

Gli insegnanti hanno guidato le classi in un vero e proprio percorso a ostacoli e ora, in sede di esame finale e di giudizio, servirà discernere con attenzione il quadro che si delineerà. Perché per due anni la maturità è stata smorzata dal ministero, eliminando le prove scritte, mentre ora dipenderà dalle capacità delle singole commissioni assicurare un ambiente accogliente e favorevole alla prova, mantenendo l’equilibrio tra la giusta dose di tensione e di timore. Ci sarà chi è riuscito a studiare e a prepararsi al meglio nonostante tutto e farà un esame eccellente o al massimo delle proprie possibilità e chi invece, per mille motivi, sarà in difficoltà. La scuola non deve umiliare, non deve farlo mai, e certo non deve neanche chiudere un occhio, ma mai come quest’anno servirà compensare con grande pazienza e lungimiranza anche in sede di giudizio finale, tenendo conto proprio di quelle cicatrici – che non sono alibi -di cui si è scritto, tenendo conto che sembrerà un esame come quello di sempre, ma è un castello costruito sulla sabbia, e la sabbia sono gli studenti e la loro preparazione. Questa maturità non sarà la fine di un percorso, o meglio, sarà l’ultimo capitolo dell’esperienza scolastica dei candidati, ma poiché la scuola fa parte della vita, questo esame più di altri dovrà essere una tappa di una ripartenza che dovrà avvenire con tempi medio lunghi da settembre, cercando un lavoro o, per molti, in un’aula universitaria.

Ora servono quindi giorni di grande lavoro per i ragazzi: metodo di studio e costanza nell’impegno quotidiano, provando a suddividere in tre la giornata e organizzandosi per riprendere tutte le materie. Poi rigore e accuratezza nei ripassi da fare da soli, senza distrazioni e senza angoscia, o insieme, anche fino a tardi, garantendo un po’ di epica a quelle notti pre-esami che non si dimenticheranno mai.

Il dibattito sulla maturità di questi giorni è d’altronde poco interessante. Le solite polemiche sull’uso delle mascherine – come se davvero fosse un tema per questi ragazzi, per questi giorni – lascia spazio sui giornali al commento del ministro Patrizio Bianchi, il quale ha affermato che “le tracce ci sono, sono bellissime, ma non dico nulla”. E’ una dichiarazione sbalorditiva, perché se da una parte ci mancherebbe che le tracce non fossero pronte, dall’altra parte è altrettanto logico non attendersi un’imbeccatina dal ministro nel merito delle prove. Insomma, guardarsi intorno non aiuta, e c’è poco da carpire. Non resta che studiare. Il tempo c’è, non è poco o tanto, è quello che manca al 22 giugno. E’ tempo di sfruttarlo al meglio. Forza.