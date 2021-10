8 ottobre 2011, vent'anni fa la tragedia di Linate

Ore 8.10. Il volo della Sas sta decollando dalla pista di Milano Linate; la visuale non è delle migliori, anzi. Sullo scalo lombardo infatti una fitta nebbia ricopre tutto e nasconde tutto. L'aereo è in piena accelerazione quando si trova davanti un aereo privato, un Cessna, che stava attraversando la pista. Lo schianto è inevitabile. L'aereo è ormai fuori controllo e si schianta in fondo alla pista contro un hangar. L'esplosione e le fiamme (l'apparecchio aveva ovviamente il pieno di carburante) non lasciano scampo a passeggeri e all'equipaggio. Sono 118 le vittime. Unico sopravvissuto è Pasquale Padovano, dipendente della Sea che si trovava nell'hangar investito dall'aereo.

Incidente di Linate 8 ottobre 2001 (Ansa) 8 ottobre 2001, incidente di Linate

L'inchiesta stabilirà che si è trattato di un errore umano.