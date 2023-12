Pagare in 4 rate senza interessi può far vincere un milione di euro

Fare un regalo o un acquisto online e partecipare a un’estrazione finale che mette in palio un premio da sogno, pari a un milione di euro. È il senso del concorso lanciato da Scalapay, innovativa società di servizi di pagamento, che consente di saldare una spesa in più rate, in modo semplice e senza interessi tramite una app.

Al momento, aulla piattaforma di Scalapay ci sono oltre mille brand, inclusi tanti nomi noti di ogni settore (da Amazon a Booking, da Zara a Ikea, per citarne pochi). «Copriamo più del 50 per cento dell’e-commerce italiano» ha dichiarato il Ceo Simone Mancini.

Per celebrare il «Paga in 4», la possibilità di dilazionare la spesa in 4 rate – la regola per questo tipo di meccanismo ne prevede 3 – l’azienda ha previso un premio per l’appunto da un milione di euro per un fortunato vincitore, da intendersi sottoforma di voucher in beni o servizi Iva inclusa ove dovuta.

«I nostri clienti hanno condiviso casi in cui Scalapay li ha aiutati a realizzare ambizioni di vita. Abbiamo ascoltato storie come fare un regalo ai genitori per un viaggio di nozze mai realizzato, portare i figli a Gardaland, acquistare il primo paio di ambite scarpe di Jimmy Choo. Vogliamo continuare a realizzare i sogni con questa campagna» ha spiegato Mancini.

Simone Mancini, Ceo di Scalapay

Per partecipare, i clienti devono fare un acquisto di almeno 80 euro, scaricare l’app Scalapay, registrarsi sulla pagina dedicata. Il vincitore sarà fornito di un servizio concierge dedicato per sei mesi per convertire il premio in beni o servizi (tutti i dettagli sono pubblicati sul regolamento del concorso a premi, disponibile su questa pagina). Per partecipare, c’è tempo fino al prossimo 15 gennaio.

Come parte delle celebrazioni in corso, Scalapay sta anche organizzando quiz giornalieri in diretta con mille euro in buoni regalo da vincere ogni 24 ore. Per partecipare, gli utenti devono accedere alla app Scalapay alle 21:00 ogni giorno e rispondere a tutte e dieci le domande nel quiz in diretta.

Quanto alla possibilità di pagare in quattro rate senza interessi, Mancini commenta: «La creazione di questa soluzione è il risultato diretto dell’ascolto attento delle esigenze dei nostri clienti. Il lancio di Pay in 4 proprio in anticipo sulla stagione natalizia, il periodo clou dello shopping, riveste un’importanza fondamentale. In questa fase, la spesa per beni e servizi discrezionali registra un significativo aumento. In un contesto di crescente costo della vita dovuto all’inflazione, l’opzione di pagamento in 4 rate senza interessi offerta da Scalapay punta ad aiutare gli utenti nella gestione oculata delle proprie spese promuovendo una responsabile gestione finanziaria».