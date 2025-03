Sunita Williams e Barry "Butch" Wilmore. Guarda come sono cambiati gli astronauti dopo nove mesi nello spazio

Come cambia il corpo nello spazio? Questa domanda apre un capitolo cruciale dell’esplorazione spaziale, dove la microgravità e l’intensa esposizione a radiazioni modificano in maniera irreversibile la nostra fisiologia. L’esperienza di Sunita Williams e Barry “Butch” Wilmore è un esempio lampante degli effetti devastanti che 286 giorni trascorsi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) possono avere sul corpo umano.

Effetti della microgravità sulla fisiologia

In assenza della costante spinta gravitazionale, il sistema muscolo-scheletrico subisce notevoli alterazioni. Il corpo umano, abituato a una gravità costante, reagisce riducendo la massa muscolare e la densità ossea. Nonostante un programma di esercizi intensivo, studiato per mitigare il deterioramento, i due astronauti hanno mostrato segni evidenti di atrofia. Le immagini pre e post missione rivelano un marcato indebolimento: le “chicken legs” e i “baby feet” testimoniano lo spostamento dei fluidi verso la parte superiore del corpo, mentre i muscoli delle gambe, sollecitati quotidianamente dalla forza gravitazionale, appaiono fortemente indeboliti.

Il fenomeno dello spostamento dei fluidi

Uno degli effetti più caratteristici della microgravità è il cosiddetto “puffy face syndrome”. Senza la forza di gravità a distribuire uniformemente i fluidi corporei, questi migrano verso la testa, causando un evidente gonfiore del viso. Al contempo, la diminuzione dei liquidi nelle estremità – gambe e piedi – accentua l’aspetto esile di queste zone, contribuendo all’apparenza complessiva di fragilità fisica. Sebbene alcuni di questi effetti possano parzialmente invertire al ritorno sulla Terra, il processo di riadattamento richiede tempi lunghi e interventi mirati.

Alterazioni cardiovascolari e problematiche oculari

La microgravità ha un impatto significativo anche sul sistema cardiovascolare. La riduzione del lavoro cardiaco, dovuta alla minore necessità di contrastare la forza gravitazionale, porta a una diminuzione del volume ematico e, in alcuni casi, a una riduzione delle dimensioni del cuore. La migrazione dei fluidi nella regione cranica aumenta la pressione intracranica, fenomeno che ha diretto impatti sul sistema visivo. La sindrome neuro-oculare associata al volo spaziale (SANS), infatti, interessa circa il 70% degli astronauti, causando visione sfocata, alterazioni nella forma oculare e, in casi estremi, danni permanenti ai nervi ottici.

Il pericolo delle radiazioni ionizzanti

Oltre agli effetti dovuti alla microgravità, l’elevata esposizione alle radiazioni ionizzanti rappresenta un ulteriore rischio per la salute degli astronauti. In un periodo di soli sette giorni a bordo dell’ISS, l’esposizione cumulativa alle radiazioni può equivalere a quella che si accumula in un anno sulla Terra. Tali radiazioni hanno la capacità di danneggiare il DNA, aumentando il rischio di mutazioni cellulari e lo sviluppo di tumori, oltre ad altre patologie croniche. Questa minaccia diventa particolarmente critica in missioni di lunga durata, in cui ogni giorno trascorso nello spazio accresce il rischio di danni irreversibili.

Il rientro: un percorso di sfide e riabilitazione

Il ritorno sulla Terra ha rappresentato per Williams e Wilmore una fase di intensa difficoltà. Appena sbarcati dalla capsula SpaceX Crew Dragon, entrambi hanno dovuto essere assistiti immediatamente da squadre mediche, che hanno utilizzato deambulatori e stretchers per compensare l’incapacità del corpo, ormai indebolito, di sostenere il peso terrestre. La drastica perdita di appetito, aggravata da episodi frequenti di nausea, ha ulteriormente compromesso lo stato fisico degli astronauti, rendendo indispensabile un percorso di riabilitazione intensivo e personalizzato.

Il percorso di riabilitazione post-missione

Il recupero post-missione prevede un programma strutturato, articolato in tre fasi fondamentali:

Fase uno: Incentrata sulla riacquisizione della mobilità e della forza muscolare, attraverso esercizi di gait training, stretching e mobilità articolare.

Incentrata sulla riacquisizione della mobilità e della forza muscolare, attraverso esercizi di gait training, stretching e mobilità articolare. Fase due: Mira a ristabilire l’equilibrio e la resistenza fisica, integrando esercizi propriocettivi e attività cardiovascolari.

Mira a ristabilire l’equilibrio e la resistenza fisica, integrando esercizi propriocettivi e attività cardiovascolari. Fase tre: Prevede allenamenti funzionali ad alta intensità, con esercizi di carico specifico per stimolare il recupero della densità ossea e riportare gli astronauti al loro stato fisico ottimale.

Il Dr. Vinay Gupta, esperto medico e veterano dell’Aeronautica, ha evidenziato come il processo di recupero possa richiedere mesi, se non anni, per un ritorno completo alla normalità. Ogni fase del percorso di riabilitazione è progettata per rispondere alle specifiche alterazioni fisiologiche subite durante la permanenza in microgravità.

Implicazioni per il futuro dell’esplorazione spaziale

I dati raccolti dal caso di Sunita Williams e Butch Wilmore offrono spunti preziosi per la ricerca medica e per lo sviluppo di tecnologie in grado di proteggere la salute degli astronauti in missioni di lunga durata. La necessità di soluzioni preventive, come contromisure per il mantenimento della densità ossea e programmi avanzati per contrastare l’atrofia muscolare, è fondamentale per garantire il successo delle future esplorazioni spaziali. Parallelamente, il monitoraggio e la mitigazione degli effetti delle radiazioni ionizzanti, nonché la gestione degli squilibri nella distribuzione dei fluidi corporei, rappresentano sfide cruciali per la sicurezza degli equipaggi.

Questi dati non solo forniscono un quadro dettagliato degli effetti negativi della microgravità sul corpo umano, ma evidenziano anche l’urgenza di sviluppare protocolli di intervento e riabilitazione sempre più sofisticati. Le informazioni ottenute dall’esperienza di Williams e Wilmore rappresentano un banco di prova fondamentale per orientare le future strategie di protezione e recupero degli astronauti.

I 286 giorni trascorsi in ISS hanno offerto una finestra unica sui complessi effetti della microgravità sul corpo umano. Le trasformazioni osservate nei corpi di Sunita Williams e Butch Wilmore – dalla perdita muscolare e ossea alle alterazioni visive e cardiovascolari, fino ai danni cellulari causati dalle radiazioni – rappresentano un punto di riferimento essenziale per la comprensione delle sfide che l’esplorazione spaziale comporta. Questi dati sottolineano la necessità di investire in nuove tecnologie e metodologie di riabilitazione, per garantire che le future missioni spaziali possano affrontare con successo gli effetti negativi della microgravità, rendendo lo spazio un ambiente più sicuro per l’uomo. L’esperienza documentata offre importanti indicazioni per il progresso della ricerca medica e tecnologica, contribuendo a definire nuovi standard di sicurezza per le missioni di esplorazione spaziale, e delineando il percorso verso una migliore protezione del corpo umano in ambienti estremi.