Cnn: la Russia ha testato un missile balistico durante la visita di Biden a Kiev

La Russia ha condotto il test di un missile balistico, il Sarmat chiamato anche Satan II, durante la visita di Joe Biden in Ucraina. Lo riferiscono alla Cnn due fonti militari Usa che specificano che il test non ha avuto successo. Gli Stati Uniti hanno valutato che il test non costituiva un rischio per la visita di Biden o un’anomalia segnale di un’escalation.

Inoltre gli americani pensavano che Vladimir Putin l’avrebbe annunciato nel discorso di ieri sullo stato della nazione. Invece non c’è stato nessun riferimento nel discorso durato un’ora e 45, durante il quale il presidente russo ha annunciato che la Russia sospende la partecipazione al New Start, l’ultimo accordo rimasto in vigore tra Usa e Russia sul controllo degli arsenali atomici.

Il missile Sarmat, già testato in passato dalla Russia, è stato sviluppato a partire dal 2011, ha una capacità di carico di 15 testate nucleari da 150 o 300 chilotoni ed è progettato per eludere le difese missilistiche avversarie. Avrebbe un raggio di circa 18mila chilometri con una fase di decollo più corta dei suoi predecessori per non essere intercettato. E' quanto riportano le fonti.