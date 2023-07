Clandestini stupratori, la misura ora è colma

Accoglierli tutti? Davvero? Sempre? Non espellere nessuno? Nemmeno questo nigeriano di 32 anni che bivacca nel nostro Paese, che vive di furti e espedienti, e quando non sa cosa fare stupra una ragazza? Ce lo dobbiamo tenere? Ancora? Fino al prossimo stupro? Fino alla prossima violenza? Davvero c’è qualcuno che pensa, come i maestri del pensiero da talk show, che è da razzisti chiedere che questa gente non entri in Italia? O che, se entra, venga immediatamente cacciata? Davvero dobbiamo star qui ad aspettare l’Europa, gli accordi, la Tunisia, gli equilibri internazionali, le cene di gala e i comunicati finali dei vertici di Bruxelles, mentre nelle nostre città si aggirano liberamente immigrati clandestini che violentano e violentano e poi violentano ancora senza nessuna pietà? Mi piacerebbe sapere dove sono i buonisti dei salotti televisivi. Che cosa hanno da dire a loro discolpa. Se potessi li caricherei tutti insieme su un torpedone e li porterei ad Anzio, in quel sentiero di 200 metri tra la fermata dell’autobus e le case, dove il 12 maggio scorso è stata violentata una 19enne.







