Chico Forti: una storia di controversia e giustizia internazionale

Chico Forti verrà trasferito in Italia. A dare la notizia è stata la premier Giorgia Meloni in visita a Washington.

Ma chi è Chico Forti?

Chico Forti è un cittadino italiano coinvolto in un noto caso giudiziario internazionale risalente al 1998. In quell'anno, Forti è stato implicato nell'omicidio di Dale Pike, figlio di Anthony Pike, proprietario dell'hotel Pikes a Ibiza, Spagna. Il corpo di Dale Pike è stato ritrovato sulla spiaggia di Sewer Beach, Miami, con segni evidenti di violenza. Dopo un'indagine, Forti è stato arrestato e accusato di felony murder, poiché si sospettava che avesse ucciso Dale Pike durante l'esecuzione di un'altra attività criminosa, specificamente una presunta truffa immobiliare ai danni della famiglia Pike. Nel 2000, è stato condannato all'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale. Nonostante le insistenze sulla sua innocenza da parte di Forti e dei suoi sostenitori, il suo caso ha suscitato dibattiti e controversie sia in Italia che negli Stati Uniti. Nel 2020, c'è stata l'annuncio che potesse essere trasferito in Italia per scontare la pena, ma ciò non è avvenuto a causa di riserve espresse dalle autorità statunitensi riguardo alla legislazione italiana sui sconti di pena.







Timeline del caso giudiziario

1998:

- 15 febbraio: Dale Pike, figlio di Anthony Pike, viene trovato assassinato sulla spiaggia di Sewer Beach, Miami. Il corpo è stato denudato per simulare un omicidio omosessuale. La polizia trova vicino al cadavere un visto turistico con le parole "Pike" e "Iberia". Si scopre che Dale stava cercando di annullare la vendita del Pikes Hotel a Ibiza, di proprietà della sua famiglia, dopo aver appreso che Chico Forti, il presunto acquirente, stava truffando il padre Anthony Pike, affetto da demenza.

- Successivamente si scopre che Forti era coinvolto in una serie di frodi immobiliari a Miami. Viene accusato di essere parte di un felony murder, un omicidio commesso durante l'esecuzione di un altro crimine, con la truffa ai danni di Anthony Pike come movente. Forti viene arrestato e interrogato dalla polizia, fornendo versioni contraddittorie sugli eventi che portarono alla morte di Dale Pike.

2000:

- Forti viene condannato all'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale per l'omicidio di Dale Pike. Sconta parte della sua pena presso il Dade Correctional Institution di Florida City e il South Florida Reception Center di Doral.

2012:

- Ferdinando Imposimato e la criminologa Roberta Bruzzone presentano un rapporto al ministro degli esteri italiano Giulio Terzi di Sant'Agata sul caso Forti, evidenziando presunti errori giudiziari.

2020:

- Il ministro degli affari esteri italiano Luigi Di Maio annuncia che il governatore della Florida Ron DeSantis ha accolto con riserva l'istanza di Chico Forti di essere trasferito e scontare la pena in Italia. Tuttavia, il trasferimento non avviene a causa di riserve espresse dalle autorità statunitensi sulla legislazione italiana in materia di sconti di pena.

2023:

- 8 febbraio: Nello Petrucci presenta la scultura in marmo "Chico sono io" in occasione del 64º compleanno di Forti, suscitando interesse mediatico.

2024:

- Il sito Informazione.it pubblica un'intervista della ex fidanzata di Dale Pike che accusa Chico Forti, riportando l'attenzione sui dettagli del caso.- Molte personalità dello spettacolo si uniscono a un movimento di opinione per chiedere la revisione del processo, sollevando interrogativi sulla colpevolezza di Forti.

- La controversia mediatica riguardante il caso di Chico Forti continua, con dichiarazioni divergenti tra Stati Uniti e Italia, inclusi resoconti contrastanti sulle affermazioni della giudice e il servizio de Le Iene. La questione rimane al centro dell'attenzione pubblica, alimentando il dibattito sull'innocenza o colpevolezza di Forti.