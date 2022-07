Bremer alla Juventus. L'Inter superata nelle ultime ore

Gleison Bremer sarà un giocatore della Juventus. La clamorosa notizia di mercato arriva addirittura alla vigilia di quello che doveva essere l'incontro risolutivo tra Inter e Torino per il difensore.

I bianconeri, forti dei soldi incassati dalla cessione di De Ligt hanno messo sul piatto un'offerta superiore a quella nerazzurra: 40 milioni al Torino contro i 30 nerazzurri e, si dice, 4 al giocatore invece dei 3 offerti da Zhang.

Insomma la Juventus si aggiudica la sfida di calciomercato dell'estate, soffiando ai nerazzurri il tanto desiderato difensore che sarebbe dovuto essere l'erede designato dopo la cessione di Skriniar (ancora tutta da vedere) al Psg.

Un sorpasso, anzi, un vero e proprio contropiede dopo che per mesi l'Inter si è fatta forte dell'accordo raggiunto in primavera con il giocatore. Peccato che da allora la chiusura della trattativa è stata via via rinviata per motivi che ora la dirigenza nerazzurra a qualcuno dovrà spiegare. E così, giorno dopo giorno, quella della Juventus da ipotesi è diventata minaccia vera e propria fino al clamoroso sorpasso di oggi.

Nel mondo del calciomercato si dice anche che l'Inter abbia pagato anche le divisioni interne alla società che gestisce Bremer dentro la quale una parte era d'accordo con Marotta ma l'altra ha aperto la porta ai bianconeri.

Sta di fatto che se la giornata di oggi era stata da tutti annunciata come quella dell'incontro decisivo per il passaggio del granata in nerazzurro, oggi il calciomercato ci regala una delle beffe più clamorose di sempre.

L'Inter quindi paga la eccessiva fiducia data alla volontà del giocatore, lo stesso errore fatto dal Milan con Botman, e anche in quel caso sappiamo tutti come sia andata a finire.

Comunque nel pomeriggio previsto un nuovo vertice Zhang-Marotta. Se il presidente nerazzurro autorizzasse un aumento dell'offerta tutto potrebbe ancora accadere. al momento infatti l'incontro tra i dirigenti di Inter e Torino, previsto alle 18.30, è confermato