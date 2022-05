Uefa, ecco le norme che cambiano il Fair Play Finanziario [DOCUMENTO]

Un documento lungo 117 dal titolo "UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations": ecco il manuale di norme che dal 1° giugno 2022 cambierà il volto del calcio europeo mandando in pensione il vecchio Fair Play Finanziario. Si tratta delle regole riscritte da Nyon per garantire la sostenibilità finanziaria al sistema, messo a dura prova dalla crisi economica della pandemia, cancellando il vecchio regolamento entrato in vigore dal 2011 e che tanti problemi ha creato ai club, soprattutto di piccola e media dimensione.

La vittima eccellente è stato il Milan, escluso dalle competizioni europee nel 2019. Restando alle italiane, Inter e Roma hanno affrontato lunghi anni di limitazioni sottoscritte con settlement agreement per evitare guai peggiori e tornare su una strada di equilibrio dei conti. Altri l'hanno scampata col forte sospetto, mai dimostrato fino in fondo, di aver messo in atto manovre di aggiramento per garantirsi investimenti necessari per crescere dal punto di vista sportivo.

La Uefa ha sempre rivendicato i risultati del Fair Play Finanziario: se nel 2009, le perdite nette dei club di massima divisione europea erano state di 1,6 miliardi di euro, un decennio dopo il dato si era trasformato in un utile di 140 milioni di euro. Ora si volta pagina e il nuovo impianto normativo cambia obiettivo: non si insegue più soltanto l'equilibrio di bilancio, voce in cui alcuni vincoli vengono allentati, ma il focus viene puntato sulla stabilità e solvibilità degli attori del football europeo.

Un intreccio di regole e parametri non semplice da leggere e interpretare, con qualche sorpresa a partire dalla guerra che la Uefa dichiara al fenomeno delle plusvalenze fittizie o gonfiate. Lo si legge a pagina 109 nella parte dedicata alle indicazioni sul calcolo dei ricavi dei club, paragrafo intitolato "Fair value assessment of player exchange transactions": in caso di dubbi sul valore reale di una transazione, la Camera di Controllo della Uefa può chiedere alle società di riportare lo stesso al solo valore contabile.

Panorama.it pubblica in allegato il manuale completo in lingua inglese, scaricabile per una consultazione integrale.

Regulations_ClubLicensingFinancialSustainability_2022_EN.pdf