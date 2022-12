È morto Pelè, «O' Rey» il Re del calcio

Oggi, dopo una lunga lotta contro il cancro, Edson Arantes do Nascimento, conosciuto in tutto il mondo come Pelè è morto.

Per tutti il brasiliano, 84 enne, è stato il giocatore assieme a Maradona il calciatore più forte di tutti i tempi. Unico calciatore a vincere per tre volte la Coppa del Mondo, l'ultima nel 1970 nell'epica finale contro l'Italia.

Stupì il mondo a 16 anni da ragazzino e proseguì nell'inventare giocate incredibili per 25 anni passati sui campi di tutto il mondo

Da tempo le sue condizioni di salute si sono aggravate. A dare la notizia la figlia, con un tweet