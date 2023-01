Calcio, in arrivo i rimborsi per 442mila utenti Dazn

E' arrivata oggi la decisione da parte dell'Agcom: a breve verranno rimborsati oltre 442.000 utenti che hanno avuto problemi di segnale durante le partite Inter-Napoli e Udinese-Empoli. E nel suo esercizio dei poteri di vigilanza, Agcom monitorerà su entità e modalità dell’indennizzo automatico promesso da DAZN, nonché sui criteri di individuazione dell’utenza interessata.

Oltre agli indennizzi è importante sottolineare che DAZN ha annunciato una modifica dell’attuale assetto organizzativo di Gruppo con la creazione in Italia di una struttura operativa NOC (Network Operations Center) per monitorare la qualità del servizio e agire in modo ancora più tempestivo per risolvere eventuali problematiche tecniche.