Brittney Griner è stata liberata con uno cambio di detenuti tra Stati Uniti e Russia

Brittney Griner, la cestista americana arrestata e messi in carcere 10 mesi fa dalle autorità russe, è stata liberata ieri grazie ad un accordo tra Modca e Washington che ha previsto uno scambio di prigionieri. Gli americani hanno infatti consegnato all'aeroporto di Abu Dhabi (luogo dello scambio) Viktor Bout, noto trafficante d'armi internazionale. Joe Biden ha annunciato via Twitter di aver parlato con la campionessa americana al telefono: "Ho parlato con Brittney Griner. E' al sicuro, è in aereo, sta tornando a casa."

