Schlein indica Boccia come capogruppo PD al Senato

La segretaria del Pd Elly Schlein ha proposto Francesco Boccia come nuovo capogruppo nel corso dell'assemblea dei senatori Pd, a Palazzo Madama. In corso il dibattito, seguirà il voto.

«Tanti potrebbero essere i candidati e le candidate alla presidenza del gruppo qui al Senato. Ci sono molte persone valide e in grado di svolgere questo ruolo in maniera adeguata. La mia proposta al gruppo parlamentare, per la sua solidità, capacità politica ed esperienza, è Francesco Boccia». Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein all'assemblea del gruppo in corso al Senato.