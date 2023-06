Berlusconi: come cambia la tv. Stravolti i palinsesti di Rai e Mediaset

Silvio Berlusconi è morto stamattina 12 giugno intorno alle 9.30 e le principali reti televisive stravolgono la loro messa in onda. Da Rai a Mediaset i direttori di rete scelgono di sospendere la loro normale programmazione per raccontare la vita dell'ex Presidente del Consiglio che ha fatto la storia della politica italiana e ha messo a soqquadro le "regole". I principali canali tv sono dedicati al racconto di Silvio Berlusconi. Su Rai 1 in prima serata è Bruno Vespa a ricordare Silvio Berlusconi, mentre su La7 Enrico Mentana dedica la prima serata all'imprenditore che lo fece direttore del Tg5 con lo speciale I mille volti di Berlusconi" con materiali di repertorio, analisi e ricordi personali del direttore del TgLa7 e degli ospiti in studio.

Canale 5 e Rete 4 hanno uno speciale in onda fino a mezzanotte senza interruzioni pubblicitarie. Sicuramente la programmazione tv sarà modificata anche nei prossimi giorni, soprattutto quando si svolgeranno i funerali.

Gli spettatori che nel pomeriggio erano pronti a seguire le nuove puntate delle proprie soap preferite resteranno delusi. Per la morte di Silvio Berlusconi non andranno in onda "Beautiful", "Terra Amara", "La Promessa" e "Un Altro domani" su Canale 5 e "Sei Sorelle" su Rai 1. Slitta anche la semifinale de L'Isola dei Famosi.