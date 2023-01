Gas, in un anno 1.886 euro di spesa per famiglia

Il 2022 porta un conto alla famiglia tipo di 1.866 euro con un rialzo del 64,8% sul 2021. Se si sommano i rincari del gas a quelli della luce, la «stangata complessiva è pari a 3.547 euro», ha calcolato l'Unione nazionale consumatori (Unc).

Nel dettaglio, in base all’andamento medio del mercato all’ingrosso italiano nel mese di dicembre e per i consumi dello stesso mese, per il mercato tutelato l’aumento della bolletta rispetto a novembre è del 23,3% e il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo è stato fissato a 150,95 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse. Il costo è pari a circa il doppio rispetto a due anni fa e il 10% circa più alto se paragonato a quello del gennaio scorso.

Invece guardando agli stoccaggi europei di gas che salgono a 934,68 terawattora (Twh), pari all'83,5% della capacità di riempimento e con un trend positivo dello 0,15%, secondo i dati della piattaforma Gie-Agsi, con l'Italia che ha scorte a 159,57 TWh con i depositi pieni all'82,49%. Un valore abbastanza buono, considerato che siamo ad inizio gennaio.