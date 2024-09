Affonda uno dei nuovi sommergibili cinesi, e non sarebbe il primo

Nuove navi quasi ogni mese, anche portaerei, aeroplani innovativi, droni e satelliti. Questa lamarcia militare alla quale la Cina ci ha abituati negli ultimi anni. Fino a oggi, quando è stata resanota la notizia che nel marzo scorso la Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione Cinese (Plan),avrebbe perso un sottomarino a propulsione nucleare di nuova costruzione, dopo che esso sarebbeaffondato poggiandosi su un lato mentre era ormeggiato al molo della sua base di armamento. Finoa qualche giorno fa la Cina aveva tenuto nascosto l'incidente, ma le immagini satellitari hannosvelato l'entità dei danni e, secondo quanto avrebbero raccontato alcuni funzionari statunitensi alWall Street Journal, il sottomarino d'attacco, ancora in costruzione presso il cantiere navale diWuchang, vicino a Wuhan, era il primo vascello della nuova serie della classe Zhou (Tipo 041),riconoscibile dalla parte posteriore (poppa) a forma di “X”. In successivi passaggi, i satelliti spia nelmese di giugno avevano visualizzato presso la stessa banchina alcune chiatte dotate di gruposizionarsi per un possibile recupero vicino a dove si trovava prima il sottomarino. Inoltre, il mologalleggiante dove era ormeggiato sembra essere stato spostato”. Ciò che preoccupa i funzionaristatunitensi è ora l'incertezza a proposito dell'eventuale, anzi probabile, presenza a bordo dicombustibile nucleare. Ufficialmente Pechino non ha fatto alcun commento, mentre quandointerrogato, un portavoce dell'ambasciata cinese a Washington ha affermato: “Non abbiamofamiliarità con la situazione da lei menzionata e al momento non abbiamo informazioni da fornire”.Oltre ai molti quesiti sugli standard di addestramento e sulla qualità delle attrezzature, l'incidentesolleva domande più profonde sulla responsabilità interna dell'Esercito Popolare di Liberazione esulla supervisione dell'industria della difesa cinese, che è stata a lungo afflitta dalla corruzione. Ifunzionari statunitensi hanno sottolineato al Wall Street Journal che il sottomarino stava subendo gliultimi adattamenti ed era probabile che trasportasse combustibile nucleare quando si è capovolto.Non esistono informazioni sulle vittime, ma gli esperti non escludono la possibilità che vi sianostate delle perdite. Inoltre, dalle foto non pare che le autorità cinesi abbiamo esaminato l'ambientecircostante o l'acqua per determinare eventuali fughe di radiazioni. E questa potrebbe essere unabuona notizia. Nascono comunque dubbi a proposito degli sforzi industriali e tecnici sostenuti dallaCina per raggiungere la parità navale con gli Stati Uniti, soprattutto dopo che Pechino avevadichiarato che questa era la sua massima priorità militare.Secondo il rapporto militare 2023 sulla Cina pubblicato dal Pentagono, la Plan possiede 48sottomarini d'assalto a propulsione diesel, sei sottomarini d'attacco a propulsione nucleare e altri seisempre a propulsione nucleare ma dotati di missili balistici. A differenza della Marina cinese,l'intera forza sottomarina statunitense è a propulsione nucleare e conta 53 sottomarini per attaccorapido, 14 con missili balistici e quattro con missili guidati. Dunque, nonostante i progressi dellaCina in campo navale militare e la velocità con cui sta costruendo nuove navi, le differenze sonoancora notevoli.L'episodio di Wuchang non è un caso isolato: nell'agosto 2023 sarebbe accaduto un incidente anchea un sommergibile di classe Shang, presumibilmente avvenuto durante il suo passaggio attraverso lostretto di Taiwan, anche se Taipei aveva smentito di essere a conoscenza del fatto o di averriscontrato anomalie nei movimenti navali cinesi che potessero indicare la gestione diun'emergenza. In una confe renza stampa, il portavoce del Ministero della Difesa Nazionale cinese,il colonnello Wu Qian, aveva affermato: “Le informazioni sono completamente false. Ci auguriamoche gli utenti di Internet leggano le fonti autorevoli dei canali ufficiali della Cina e non si lascinofuorviare da informazioni malintenzionate”. Tuttavia a ottobre dello scorso anno le segnalazioni deimedia britannici indicavano che il sottomarino cinese Type 093 classe Shang a propulsione nucleareera stato gravemente danneggiato dopo cje aveva colpito una trappola difensiva posta per evitareche navi occidentali si avvicinassero alla costa cinese. Successivamente altre notizia giunte daisocial media affermavano che il sottomarino era affondato nell'oceano e che l'equipaggio erarimasto ucciso per ipossia a causa di un guasto catastrofico del sistema di erogazione dell'ossigeno.Rapporti successivi hanno affermavano che in realtà il sottomarino cinese era affondato nel MarGiallo e non nello Stretto di Taiwan. Ma nessuno dei resoconti ha potuto essere verificato